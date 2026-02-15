Microsismo de magnitud 1.3 sacude Naucalpan sin daños
El movimiento telúrico ocurrió a las 8:32 horas y no causó daños ni personas lesionadas.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- La mañana de este domingo se registró unmicrosismo de magnitud 1.3
en el municipio mexiquense de Naucalpan de Juárez, sin que hasta el momento se reporten daños materiales ni personas lesionadas.
De acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a las 8:32 horas, con epicentro localizado en la zona de Naucalpan, a una latitud de 19.47 y longitud -99.24, con una profundidad de 2 kilómetros.
Por su baja magnitud, el evento fue considerado un microsismo, fenómeno que suele percibirse de manera leve o pasar desapercibido para la mayoría de la población.
