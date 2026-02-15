Microsismo de magnitud 1.3 sacude Naucalpan sin daños

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- La mañana de este domingo se registró un

de

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

en el municipio mexiquense de, sin que hasta el momento se reporten daños materiales ni personas lesionadas.De acuerdo con el reporte preliminar del, el movimiento telúrico ocurrió a las, con epicentro localizado en la zona de Naucalpan, a una latitud de 19.47 y longitud -99.24, con una profundidad de 2 kilómetros.Por su, el evento fue considerado un, fenómeno que suele percibirse de manera leve o pasar desapercibido para la mayoría de la población.