Migrantes son deportados enfermos y sin recursos, alertan en Tamaulipas

MATAMOROS, Tamps.- Estados Unidos está deportando a los connacionales en condiciones infrahumanas, enfermos, mal alimentados, con traslados prolongados, sin agua y separación familiar, denunció Alvaro Arce, presidente de la Asociación de Derechos Humanos Internacional (AIDH) en Tamaulipas.

Dijo que Matamoros es la única frontera tamaulipeca donde se ha incrementado el número de deportaciones de Estados Unidos, mientras que Reynosa y Nuevo Laredo, se encuentran a la baja.

Manifestó que como organismo, están brindando apoyo al Instituto Nacional de Migración por lo que han detectado que los deportados arriban con agotamiento extremo, deshidratación y severas afectaciones emocionales.

"Viven en condiciones de hacinamiento en los centros de detención migratoria, sufren traslados prolongados, falta de agua, alimentos, la separación familiar les causa mucho estrés y depresión" indicó el activista.

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Aunado a esto, los connacionales son dejados a su suerte en las fronteras mexicanas, sin dinero, y a veces los deportan de noche. "Son muy susceptibles a ser víctimas del crimen cuando las deportaciones son nocturnas. Si no hay una intervención más amplia del gobierno, se puede generar una crisis humanitaria" manifestó Arce.

Aumenta el número de deportados

Por su parte, Juan Carlos Ábrego Gutiérrez, presidente de la Asociación Derechos Humanos Internacionales en Apoyo a Migrantes, Refugiados y Población en General informó que durante el primer trimestre del 2024, Estados Unidos deportó por Matamoros a 3 mil 505 personas, en 2025 a 9 mil 759 y en 2026, durante el mismo período a 15 mil 458.

Explicó que Juan Carlos Mendoza, Cónsul de México en Laredo, ha intervenido ante esta problemática por lo que esperan que los demás cónsules hagan lo propio, sobre todo, en Matamoros.

En Reynosa, en el primer trimestre de 2024, la cifra de deportados fue de 2 mil 968, en 2025 de mil 531 y en 2026 de 859 personas.

En Nuevo Laredo, el primer trimestre de 2024 se deportaron 6 mil 29, en 2025, 4 mil 442 y en 2026 a 758 connacionales.