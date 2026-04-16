Militarización y violencia: costo de creer en poder del narco

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- Las narrativas oficiales de las últimas décadas sobre el poder de las organizaciones criminales del narcotráfico -afirma el investigador y periodista

- sólo sirvieron y sirven de pretexto para la

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, lay biopolítica y para, como elricos en recursos naturales.Al presentar unade su libro "" (Debate), una obra corregida y aumentada, ely cultura latinoamericana consideró que es necesario pensar que mucha de laque vemos atribuida a los llamados cárteles de la droga, tiene otros orígenes y otras dinámicas."El libroque hay, no propone reducir elentre nosotros, sino propone que el modo que hemos entendido esay el modo que hemos narrado esafavorece lasdel país", aclaró.La obra discurre en una serie de análisis que hacen replantear el problema del narcotráfico en México. Va desde lacomo objeto del lenguaje, lay la militarización, la correlación de, lay biopolítica.Hasta los, lanarrativo y la "narco cultura", la dependencia de la narrativa oficial, la fabulación de la realidad, la trampa del espectáculo y, por supuesto, lay el sistema global de "pacificación", ahora implementado porLapublicada en 2018, centraba la discusión en que la narrativa sobre el poder de las organizaciones criminales estaba siendo enunciada por instituciones oficiales dey México para la"Lo que encuentro es que no solo elque cubre estos temas, sino incluso casi todos losque hablan del narcotráfico están a su vez mediados, informados e incluso limitados por el", dijo.La reedición de la obra, con una conciencia crítica, aborda que están pasando cosas todavía más graves, que se está en un momento de, al grado que el país está ocupado por casiy agentes de la"Estamos viviendo un momento de enormey sabemos que mucha proviene de las propiasy estamos viviendo un momento deviolenta en queestá instrumentandocontra el narco", alertó." –sentenció-, busca alertar de los peligros del, ese lenguaje de laque empleapara intervenir en países como México, por lo que –advierte- "estamos ahora ante un momento de enorme peligro, en que hablar de, es una plataforma para".-Habrá quienes piensen que se buscadel narcotráfico, se les cuestiona.-Es una pregunta legítima, sobre todo porque tenemos tantas décadas de, dichos de nuestros gobernantes y deque insisten en decirnos que el poder de los narcotráficos es muy alto: que son capaces de ocupar territorios, desestabilizar países, pero lo que trato de hacer es ir al centro de la discusión.Como ejemplo, afirma, hay una clara correlación entre lay el repunte de la; y que eles conducente y correlativo a la"Quienes insisten principalmente que el narco es poderoso y el narco es que controla el país son justamente los más interesados en mantener lacomo política transnacional militar. El primero de ellos esy tenemos que tener claro que tiene uny geoestratégico que, desde luego, está muy poco preocupado del bienestar del país".