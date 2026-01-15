Monreal destaca necesidad de consenso en reforma electoral con PT y PVEM

CIUDAD DE MÉXICO, enero 15 (EL UNIVERSAL).- El Coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció la necesidad de consensar la reforma electoral con el PT y PVEM para lograr su aprobación.

En conferencia de prensa, rechazó que ambos partidos hayan sido vetados de los trabajos para construir el proyecto, pues recordó que el primer bosquejo estuvo a cargo de la Comisión Presidencial del cual Morena tampoco fue parte.

"Sin ellos no es posible la reforma constitucional [...] No se ha excluido de ninguna manera al Verde y al PT, en todo caso se excluyó a los tres porque ninguno de los tres partidos fuimos parte de los trabajos de la Comisión Presidencial", declaró.

El líder guinda, dijo desconocer que el Partido Verde haya decidido no acompañar la reforma electoral. Dijo que cualquier postura es respetable, pero recordó que los acuerdos en el legislativo comenzarán una vez llegado el proyecto.

"No sé trata de chantajes, para mí son posiciones respetables las de nuestros aliados, no son incondicionales ellos, están defendiendo sus propios principios y nosotros lo respetamos, así que vamos a esperar a que formalmente se presente la iniciativa y ya que se presente vamos a discutir sobre el contenido jurídico y no sobre la nada jurídica... ... ahorita estamos discutiendo la nada jurídica porque no hay nada, solo expresiones mediáticas de lo que hemos comentado nosotros mismos, pero no tenemos ningún documento formal, no conocemos de esta comunicación del partido verde, queremos caminar juntos y Morena tiene que hacer un gran esfuerzo por mantener la unidad del movimiento y ese es nuestra principal intención", indicó.

El también presidente de la Jucopo, recordó que lo que ocurrió ayer en palacio nacional, "fue un ejercicio de conclusiones", en el que la comisión le rindió cuentas a la Presidenta sobre los temas que consideran importantes para incluir en la iniciativa de Reforma.

"En esa parte el coordinador de Morena en el senado y su servidor fuimos como invitados a escuchar los planteamientos resumidos de esa comisión que trabajó durante estos seis meses, y se plantearon varios escenarios, por ejemplo, ¿que pasaría se mantienen los 500 diputados pero con una forma de elección distinta?; otro planteamiento fue aplicar la fórmula de mantener 300 de mayoría y 100 de representación proporcional; e incluso otro escenario de 200 y 200, es decir, no sé tiene hasta ahora una definición, simplemente fue una serie de propuestas que surgen de los foros y que ahora caminarán hacer consultados los aliados PT y PVEM por qué estas reformas implican una reforma constitucional", agregó.

También abordaron puntos como reducción de gastos, voto de mexicanos en el extranjero, fiscalización de gas en campaña, consulta popular, y revocación de mandato, entre otros.

Ricardo Monreal, aprovechó para manifestar su desacuerdo con el líder del PT, Reginaldo Sandoval, quien dijo que no ve necesaria la reforma porque Morena tiene el poder.

"Yo no tengo el poder judicial ni morena lo tiene, Morena no tiene el control del Ejecutivo porque la presidenta es muy autónoma y muy demócrata y yo no tengo el control del poder legislativo porque es un ejercicio plural. No tenemos el control total, simplemente tenemos el ánimo de la población para seguir construyendo y transformando un país", declaró.

Finalmente, explicó que desde este jueves, la Comisión Presidencial de Reforma Político-electoral comenzará a buscar al PT y PVEM para darles a conocer sus conclusiones, e hizo votos porque los aliados logran consensos.

"Ahora viene la revisión, el diálogo y el consenso entre los aliados de la coalición. Si ellos se ponen de acuerdo y si ponen por encima el contenido de un proceso que profundiza la democracia y que ayuda al país, que genera menor costo en los recursos público para este fin, puede ser", concluyó.