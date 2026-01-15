logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OPTIMISTAS!

Fotogalería

¡OPTIMISTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Cuatro lesionados por choque múltiple en Ciudad Valles

Los hechos, este jueves por la mañana en Altavista

Por Huasteca Hoy

Enero 15, 2026 03:13 p.m.
A
Cuatro lesionados por choque múltiple en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.- Tres vehículos se vieron involucrados en un choque ocurrido en las inmediaciones del fraccionamiento Altavista; cuatro personas resultaron con lesiones leves.

Lo anterior, ocurrió este jueves por la mañana, cuando el conductor de un vehículo marca Ford Focus negro, al circular por la calle Reforma con dirección de la avenida Ejército Mexicano hacia el bulevar México-Laredo, no hizo alto en el cruce con la calle Río Bravo y chocó contra el costado izquierdo de una camioneta SUV marca Nissan X-Trail.

Debido a la colisión, el joven que manejaba la SUV perdió el control del volante, se salió del carril y chocó contra una camioneta estacionada, tipo panel, marca Chevrolet Uplander.

En la X-Trail viajaba una familia; resultaron lesionadas una niña y su madre, mientras que en el auto Ford iban dos hombres, quienes también sufrieron lesiones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Paramédicos de la Cruz Roja les brindaron auxilio, pero no fue necesario su traslado a un hospital.

Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; sin embargo, se esperaba que hubiera un acuerdo entre los involucrados.

LEA TAMBIÉN

Fotos | Choque frente a Villa Magna deja una persona sin vida

Tres vehículos implicados en choque fatal en Villa Magna, Circuito Potosí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cuatro lesionados por choque múltiple en Ciudad Valles
Cuatro lesionados por choque múltiple en Ciudad Valles

Cuatro lesionados por choque múltiple en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Los hechos, este jueves por la mañana en Altavista

Abandonan maletín con marihuana y cristal en Abastos
Abandonan maletín con marihuana y cristal en Abastos

Abandonan maletín con marihuana y "cristal" en Abastos

SLP

PULSO

Se incendia vehículo tras choque en Tamasopo; muere una mujer
Se incendia vehículo tras choque en Tamasopo; muere una mujer

Se incendia vehículo tras choque en Tamasopo; muere una mujer

SLP

Huasteca Hoy

Su pareja fue trasladada en estado grave a un hospital

Se incendia planta de químicos en Zona Ind.
Se incendia planta de químicos en Zona Ind.

Se incendia planta de químicos en Zona Ind.

SLP

Redacción

La columna de humo y llamas alcanzaban grandes alturas