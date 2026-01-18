logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PRENDAS RETRO

Fotogalería

PRENDAS RETRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Monstruos emboscan a militares en Sinaloa

Por El Universal

Enero 18, 2026 03:00 a.m.
A
Monstruos emboscan a militares en Sinaloa

CULIACÁN, Sin.- Un grupo armado que viajaban en dos vehículos con blindaje artesanal, conocidos como "monstruos" atacó a elementos del Ejército, en el poblado el Roble, del municipio de Concordia, por lo que se registró un fuerte enfrentamiento, en el que se logró detener a cuatro civiles.

Luego de una larga confrontación con el grupo agresor, el personal militar logró dominar la situación, con la detención de cuatro hombres a los que les aseguraron tres armas automáticas, 18 cargadores abastecidos, cartuchos y uno de los vehículos con blindaje artesanal.

Durante el enfrentamiento, los ocupantes de una de las unidades conocidas como "monstruo" lograron huir de la zona, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda, hasta que se logró ubicarlos y se volvió a registrar una nueva confrontación.

Luego de varios minutos de mantener el enfrentamiento con los civiles, estos dejaron abandonada la segunda unidad con blindaje artesanal, un rifle, 11 cargadores y 760 cartuchos útiles, todo ello fue asegurado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Pese a que se reactivó un nuevo operativo de búsqueda de los miembros del grupo delictivo, estos no lograron ser ubicados en un amplio sector del lugar que se rastreó, por lo que todo lo asegurado en el poblado del Roble, se puso a disposición de las autoridades judiciales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ataque de grupo armado en Sinaloa deja cuatro detenidos
Ataque de grupo armado en Sinaloa deja cuatro detenidos

Ataque de grupo armado en Sinaloa deja cuatro detenidos

SLP

El Universal

En Sinaloa, se registró un enfrentamiento entre militares y civiles armados en vehículos blindados, con un desenlace de detenciones.

Desploma avioneta dentro de empresa de Ramos Arizpe
Desploma avioneta dentro de empresa de Ramos Arizpe

Desploma avioneta dentro de empresa de Ramos Arizpe

SLP

El Universal

Protocolos de seguridad activados tras desplome de avioneta en empresa manufacturera

El PAN, en contra de eliminar a los plurinominales
El PAN, en contra de eliminar a los plurinominales

El PAN, en contra de eliminar a los plurinominales

SLP

El Universal

Argumentan que la propuesta atenta contra la representación política

Operaciones militares en el Pacífico no afectan vuelos en México: SICT
Operaciones militares en el Pacífico no afectan vuelos en México: SICT

Operaciones militares en el Pacífico no afectan vuelos en México: SICT

SLP

SinEmbargo.mx