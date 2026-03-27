Morelos presenta fondo para incentivar producciones de cine

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- El

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, gobernadora de, junto con otros políticos y miembros de la comunidad cinematográfica, presentaron el nuevo fondo que el estado tendrá para incentivar las producciones audiovisuales en la región.De acuerdo con el, el hecho es tanen el país en lugar de atender otros asuntos internacionales. En su turno al micrófono apuntó que este es elpara un bien mayor."Ese fondo duplica todas las producciones o lo que se invirtió en 2025. Como un acelerador a gran escala, con los, el impacto, en términos de posibilidades de producción audiovisual, crece, suponemos en tres, cuatro o quizá cinco veces. Algo muy relevante para el estado y todo el país", señaló.Uno de los puntos más fuertes del, que además está apoyado por el, es elque, según lo explicado, regresará el 20 por ciento de los gastos directos de las producciones, así como el 30 de logística.La construcción de dos estudios en el estado también será uno de los primeros pasos del gobierno para impulsar a la zona como una ideal para las grandes productoras, aunque estarán"Los estudios ya nos colocan en unen el tema de la cinematografía, pero ya están lasde las inversiones y ya en un año estaremos viendo los primeros lasal respecto", explicó Sarabia.Aunque asegura que en este año ya se tiene demanda por parte de mega producciones que se han visto atraídas por ely se, apunta Margarita ya era un lugar muy solicitado por grandes compañías, pues, se producen entreanualmente, mismas que en 2025 dejaron unade pesos, los que se espera se vean multiplicados hasta en cinco."Anualmente se producen entreque nosotros, pero también hay otras que llegan por su cuenta directamente a locaciones. Estamos hablando de que podamos, como decía el secretario, irnos al doble, al triple o hasta el quíntuple en temas de producciones", remarcó.