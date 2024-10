Morena debe cumplir al pueblo: PRI

Ciudad de México.- Para el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, Morena no tiene pretextos para fallarle a la nación, porque ejerce el gobierno federal, el Congreso y la mayoría de los gobiernos estatales.

Asegura que el partido guinda obtuvo “a la mala, por una maquinación y un fraude a la ley”, sobrerrepresentación en el Congreso.

También critica al gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual, sostiene, dejó crecer la violencia de forma desmesurada, permitió la presencia del crimen organizado, incrementó la deuda del país, derrumbó el sistema de salud, golpeó el sistema educativo, aisló a México en el entorno internacional, y dejó a la nación rumbo a una crisis económica.

Moreira Valdez recordó que en seis años, López Obrador no escuchó a la oposición, y tampoco advierte que haya diálogo en la administración de Claudia Sheinbaum.

Dijo que hay una continuidad ya anunciada, y no lo digo yo, es el discurso, no nos dijeron que iba a variar en nada lo que sigue. Durante seis años López Obrador no recibió a la oposición y en su toma de protesta Claudia Sheinbaum no dedicó ni un segundo para hablar de diálogo, esto al final del día demerita la vida democrática y la gobernabilidad de un país.