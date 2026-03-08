Morena define ruta para sus candidatos

Ciudad de México.- El Consejo Nacional de Morena avaló las reglas, el calendario y la metodología para elegir a sus coordinadores de defensa de la Cuarta Transformación rumbo al proceso electoral 2026-2027, en medio de un llamado a mantener la unidad dentro del partido y a no sacrificar la alianza con el Partido Verde y el Partido del Trabajo.

Entre los acuerdos avalados por unanimidad está la ratificación de no postular a familiares de los actuales gobernadores en las 17 entidades donde habrá de renovarse el gobierno —lo que se conoció en 2025 como la nueva cláusula antinepotismo en los estatutos de Morena— y que los aspirantes no tengan que separarse del cargo para participar en la encuesta.

Para impedir mal uso de sus funciones, en el caso de funcionarios, también se prohibió el uso de recursos públicos y el pago de publicidad exterior, como en anuncios espectaculares, entrevistas pagadas a medios y el pago de anuncios en redes sociales.

Los aspirantes tampoco podrán entregar despensas, electrodomésticos o cualquier otro tipo de dádiva. Tampoco pueden realizar expresiones de desprestigio, descalificación o agresión hacia otros participantes, difundir información falsa, manipulada o malinterpretada o simular pertenecer a un grupo vulnerable para tener ventaja competitiva.

Al inicio de la reunión, el presidente del Consejo Nacional, el gobernador Alfonso Durazo, afirmó que debe cuidarse la alianza del partido guinda con el PT y el PVEM, pues "no es una simple suma de votos en el Congreso", sino que "está en juego el segundo piso de la 4T".

"Cuidar la coalición con nuestros partidos hermanos, Verde y del Trabajo no es una simple suma de votos, sino un entendimiento estratégico para fortalecer la capacidad de nuestro movimiento, para impulsar la transformación nacional. Frente a ese objetivo, así es, frente a ese objetivo, todos somos imprescindibles", afirmó Durazo. El acuerdo emitido y votado por unanimidad, según afirmó Durazo, también incluyó el método de selección para los coordinadores de defensa de la transformación a nivel estatal, distrital y municipal.