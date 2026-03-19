Morena descarta alianza con PVEM si va Ruth González

El vicecoordinador de Morena en el Senado, Higinio Martínez, cerró la puerta a una alianza por la gubernatura de San Luis Potosí en el 2027 con el PVEM en el caso de que se busque promover a la esposa del actual gobernador, Ricardo Gallardo, Ruth González.

"Morena no apoya el nepotismo legal o de alguna manera disfrazado. No apoya, no lo va a apoyar, no lo va a permitir", dijo en entrevista al ser cuestionado sobre la eventual alianza electoral con el PVEM.

"Si alguien lo quiere llevar a cabo, está en sus derechos, legalmente lo puede hacer, pero Morena no", apuntó.

"Entonces, ellos nos han apoyado, nosotros los hemos apoyado. Vamos a salir bien, vamos a salir bien en este caso, pero no necesariamente vamos a apoyar donde hay una decisión del partido de no ir con fórmulas que parezcan, o sea, lo más semejante al nepotismo".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Martínez Miranda, argumentó que la alianza tiene que ver, respetarse la línea política, los estatutos de los partidos y de Morena. No vamos a ir a una alianza para romper la decisión del partido, no en este caso.

LEA TAMBIÉN > PVEM: cautela y desafío > El PRI, a lo Morena Ya no hay vuelta atrás. San Luis ya está en temporada electoral con la presentación, con horas de diferencia, de la virtual entronización de Ruth González Silva como candidata del PVEM a la gubernatur...

Subrayó que el PVEM debe apoyar el Plan B de la Presidenta. "Obligados o no. Legalmente no, políticamente tal vez no, pero yo pienso que éticamente, por la relación que hemos tenido, sí".