Morena no presentará candidaturas de familiares de gobernadores para 2027

La dirigencia nacional de Morena anunció que en los lineamientos que están por aprobarse para elegir candidatos a las 17 gubernaturas de 2027 no permitirán que familiares directos de gobernadores en funciones compitan, ni siquiera bajo partidos aliados. La advertencia fue hecha por la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde, quien señaló que la medida aplicará de manera igualitaria en estados como San Luis Potosí, Guerrero y Zacatecas para evitar prácticas de nepotismo e "heredar cargos" dentro de la política mexicana.

Medidas de Morena contra el nepotismo en candidaturas

La disposición surge a días de que el Consejo Nacional de Morena formalice las reglas internas para los procesos de selección. Alcalde enfatizó que no se permitirán candidaturas de familiares en las boletas de 2027, buscando así distanciar al partido de las críticas por dinastías políticas.

Impacto en San Luis Potosí y alianzas políticas

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En San Luis Potosí, la decisión toma particular relevancia luego de que en meses recientes se intensificaran tensiones entre Morena y sus aliados por reformas locales que favorecen a perfiles cercanos al actual gobierno estatal. La restricción impuesta por el partido guinda obliga a ajustar aspiraciones y alianzas, tanto dentro del partido como con fuerzas coaligadas, en una de las contiendas estatales más observadas para el próximo ciclo electoral.

Con el anuncio, Morena busca enviar una señal clara de romper con prácticas de nepotismo político en los procesos internos, aunque la medida también ha generado debates y críticas entre analistas y actores partidistas, dado el peso de las redes familiares en la política regional.