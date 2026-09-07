"Morena se llevará la sorpresa de su vida"

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Ciudad de México.- Aunque reconoció que el tema de las alianzas divide opiniones dentro del partido, el presidente del PAN, Jorge Romero Herrera, instruyó a iniciar el diálogo con las dirigencias y las militancias locales para decidir en qué estados se buscará establecer coaliciones con otros partidos en las elecciones del próximo año.

En sesión extraordinaria del Consejo Nacional del blanquiazul, Romero Herrera aseguró que el Partido Acción Nacional (PAN) está abierto a establecer alianzas electorales con otros partidos; garantizó que en esta decisión "tan importante" no se cometerá el mismo error del pasado de imponer acuerdos desde la dirigencia nacional.

"La decisión estratégica que hemos tomado es que lo que en una entidad se decida no va a regir el destino de otra entidad a 800 kilómetros. Estamos absolutamente convencidos de que eso no va a pasar. Los errores de hacer una negociación que se paga a 800 kilómetros no va a pasar con el Partido Acción Nacional en el proceso de 2027", advirtió.

Romero Herrera reconoció que no hay uniformidad en el partido respecto al tema de las alianzas electorales. "Y está bien, somos el PAN. En el PAN se permite, no sólo se permite, se suplica la diversidad, el pensar de manera distinta, eso es el PAN. Nunca el PAN se va a verticalizar, nunca, jamás.

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El dirigente panista alertó de la intención de Morena de concretar un fraude electoral en 2027 y no reconocer los triunfos de Acción Nacional, por lo que anunció que el blanquiazul ya prepara su "ejército electoral" de 150 mil personas, de las cuales ya han reclutado 85 mil.

Romero Herrera hizo un llamado a quienes se quieran incorporar a este "ejército" de vigilantes electorales a que se sumen a este esfuerzo. Dijo que el "narcogobierno" de Morena, que se siente infalible, se llevará la sorpresa de su vida en las elecciones de 2027.