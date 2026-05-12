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Morena va por juicio político contra Maru Campos por ingreso de CIA

Así lo anunció la dirigente nacional morenista, Ariadna Montiel Reyes

Por SinEmbargo.mx

Mayo 12, 2026 04:10 p.m.
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Ariadna Montiel Reyes / Foto: Especial

Ariadna Montiel Reyes / Foto: Especial

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó ayer una solicitud de juicio político contra el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Hoy Morena reaccionó: presentará en días su solicitud de juicio político contra la mandataria de Chihuahua, María Eugenia Campos, por dejar entrar agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a territorio nacional.

El problema para el PAN es que el plan de Morena, dado que es una fuerza mayor en el Congreso, es más posible. La dirigente nacional morenista, Ariadna Montiel Reyes, anunció este martes durante su gira por Chihuahua que impulsará un juicio político contra Maru Campos, con el objetivo de retirarle el fuero, luego de acusarla de "violar" la soberanía nacional.

"Vamos a plantear el juicio político y lo vamos a acompañar de la movilización social, no politizamos el tema, al contrario, desde el primer día se planteó un informe que no ha llegado", declaró la representante del partido guinda.

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Ariadna Montiel aseguró que los hechos ocurridos en la Sierra Tarahumara exhiben la falta de atención del Gobierno de Chihuahua en materia de seguridad y acusó a la administración estatal de politizar un tema que, sostuvo, debería mantenerse al margen de disputas partidistas.

"Lo que aquí ha sucedido es que se ha atropellado la soberanía nacional", declaró la dirigente, quien afirmó que la estrategia federal encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum se ha enfocado en la construcción de paz y en la coordinación con los gobiernos estatales.

Asimismo, señaló que Maru Campos es una de las mandatarias que menos participa en las Mesas de Coordinación para la Construcción de Paz, las cuales se realizan diariamente en Palacio Nacional.

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"Se va a contestar en los términos que se debe de contestar", señaló

"La Gobernadora del estado es de las gobernadoras que menos acuden a la Mesa de Construcción de Paz. Esta mesa se realiza todos los días en Palacio Nacional a las seis de la mañana desde el Gobierno del Presidente López Obrador y hoy con nuestra Presidenta", sostuvo.

La representante de Morena añadió que el estado chihuahuense mantiene diversos pendientes en materia de seguridad y afirmó que, desde el Gobierno federal, se ha brindado respaldo permanente a la entidad.

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