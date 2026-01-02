Muere hombre al desalojar departamento durante sismo en CDMX
Clara Brugada reportó que hay al menos 12 lesionados tras el temblor
La alcaldía Benito Juárez informó del deceso de un hombre de 60 años, en la colonia Álamos, tras el sismo de intensidad 6.5, con epicentro en San Marcos, Guerrero, que se percibió en la CDMX.
En una tarjeta informativa, precisó que durante el sismo, el hombre desalojo su departamento ubicado en un segundo piso, tropezó y perdió el conocimiento.
Personal de seguridad del edificio solicitó servicios de emergencia y al lugar acudió la unidad 695 de la CRUM; los paramédicos realizaron las revisiones correspondientes y reportaron que la persona ya no presentaba signos vitales.
Brugada reporta 12 lesionados
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que tras activar el protocolo de actuación por el sismo de intensidad 6.5 que se percibió este 2 de enero, se tiene reporte de 12 personas lesionadas en la Ciudad de México.
Además, se registró la caída de cinco postes y cuatro árboles; así como 18 denuncias por falta de suministro eléctrico en distintas colonias.
Asimismo, indicó que se evalúan dos estructuras por riesgo de colapso, y de manera preventiva se inspeccionan 34 edificios y cinco casas habitación.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Sismo de 4.1 grados sacude Puerto Peñasco, Sonora
El Universal
Autoridades confirman sismo en Puerto Peñasco sin consecuencias graves
Claudia Sheinbaum inicia giras estatales para fortalecer seguridad
El Universal
Claudia Sheinbaum anuncia giras estatales para recorrer las 32 entidades federativas y fortalecer la seguridad en el país.
Aeroméxico lidera como la aerolínea más puntual del mundo en 2025
El Universal
El informe de Cirium muestra quiénes son las aerolíneas más puntuales a nivel global en 2025.