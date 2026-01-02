Muere hombre al desalojar departamento durante sismo en CDMX

La alcaldía Benito Juárez informó del deceso de un hombre de 60 años, en la colonia Álamos, tras el sismo de intensidad 6.5, con epicentro en San Marcos, Guerrero, que se percibió en la CDMX.

En una tarjeta informativa, precisó que durante el sismo, el hombre desalojo su departamento ubicado en un segundo piso, tropezó y perdió el conocimiento.

Personal de seguridad del edificio solicitó servicios de emergencia y al lugar acudió la unidad 695 de la CRUM; los paramédicos realizaron las revisiones correspondientes y reportaron que la persona ya no presentaba signos vitales.

Brugada reporta 12 lesionados

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que tras activar el protocolo de actuación por el sismo de intensidad 6.5 que se percibió este 2 de enero, se tiene reporte de 12 personas lesionadas en la Ciudad de México.

Además, se registró la caída de cinco postes y cuatro árboles; así como 18 denuncias por falta de suministro eléctrico en distintas colonias.

Asimismo, indicó que se evalúan dos estructuras por riesgo de colapso, y de manera preventiva se inspeccionan 34 edificios y cinco casas habitación.





