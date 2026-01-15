logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OPTIMISTAS!

Fotogalería

¡OPTIMISTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Mujer mata a balazos a su esposo en Tabasco

Una mujer habría asesinado a su esposo tras una discusión en la ranchería Pedregalito primera sección, de Huimanguillo, Tabasco. La policía busca a la sospechosa y a los menores desaparecidos.

Por El Universal

Enero 15, 2026 03:53 p.m.
A
Mujer mata a balazos a su esposo en Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab., enero 15 (EL UNIVERSAL).- Tras una fuerte discusión, una mujer habría asesinado a balazos al que fuera su esposo, para luego huir junto a sus tres hijos pequeños.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este jueves en la ranchería Pedregalito primera sección, de Huimanguillo, donde la pareja tenía su domicilio.

De acuerdo con el padre de la víctima, cerca de las 08:00 horas, escucho gritos de discusión de la pareja; sin embargo, decidió no intervenir, hasta que escuchó varias detonaciones de arma de fuego.

Fue entonces que se trasladó al domicilio de la pareja, encontrando el cuerpo sin vida de su hijo tirado en el suelo y con impactos de arma de fuego.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Señaló que en el lugar no se encontraba su nuera ni sus tres nietos menores de edad, por lo que desconoce las causas exactas que motivaron la discusión y como ocurrió la fatal situación.

Tras avisar a las autoridades, el domicilio fue acordonado por la policía municipal, mientras que los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron para iniciar la carpeta de investigación respectiva y realizar el levantamiento del cuerpo para su trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Asimismo, la Fiscalía ha montado un fuerte operativo en la zona para la busca de la sospechosa de este homicidio y los menores desaparecidos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mujer mata a balazos a su esposo en Tabasco
Mujer mata a balazos a su esposo en Tabasco

Mujer mata a balazos a su esposo en Tabasco

SLP

El Universal

Una mujer habría asesinado a su esposo tras una discusión en la ranchería Pedregalito primera sección, de Huimanguillo, Tabasco. La policía busca a la sospechosa y a los menores desaparecidos.

Sheinbaum confía en que el papa León XIV visite México este 2026
Sheinbaum confía en que el papa León XIV visite México este 2026

Sheinbaum confía en que el papa León XIV visite México este 2026

SLP

El Universal

El gobierno mexicano busca concretar la llegada del pontífice León XIV a México

Autonomía no se hereda, se ejerce y defiende: Leonardo Lomelí
Autonomía no se hereda, se ejerce y defiende: Leonardo Lomelí

Autonomía no se hereda, se ejerce y defiende: Leonardo Lomelí

SLP

El Universal

Conferencia en la UASLP sobre la autonomía universitaria y su impacto en la formación académica

Detenido por el caso Manzo fue colaborador de Ildefonso Guajardo
Detenido por el caso Manzo fue colaborador de Ildefonso Guajardo

Detenido por el caso Manzo fue colaborador de Ildefonso Guajardo

SLP

SinEmbargo.mx

Fue vinculado a proceso por presuntamente dar la agenda de actividades del alcalde de Uruapan a cambio de droga