"Muy interesante", vínculo entre "Generación Z" y PAN: Sheinbaum

La presidenta habló sobre un supuesto contrato para uno de los impulsores de la marcha

Por El Universal

Noviembre 19, 2025 10:04 a.m.
A
Claudia Sheinbaum Pardo / Foto: El Universal

Claudia Sheinbaum Pardo / Foto: El Universal

"Muy interesante", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, exhibió un supuesto contrato de Acción Nacional para el joven Edson Andrade, a quien señaló como "principal impulsor" de la marcha de la Generación Z.
"Pues muy interesante, muy interesante la publicación de ayer de Luisa María. Mucha información para que se analice por todas y por todos", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este miércoles 19 de noviembre en Palacio Nacional.
Cuestionada sobre un detenido que participó en la marcha de la Generación Z y supuestamente fue identificado como delegado regional del PAN en la alcaldía Cuauhtémoc, la Mandataria federal respondió: "Muy interesante, para que todas y todos los analicen, para documentar".
A través de redes sociales, la líder morenista compartió un documento en el que se observa el nombre de Edason Sal Andrade Lemus, a quien contrataron en febrero de 2025 con un sueldo de 2 millones 106 mil pesos.
El supuesto contrato compartido por Luisa María Alcalde detalla algunos datos personales del joven, como su clave de la credencial de elector y su registro federal de contribuyente emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

