Nahle defiende aumento a su salario y exhibe tabulador de Duarte

La gobernadora de Veracruz genera controversia con propuesta de aumento salarial

Por El Universal

Noviembre 12, 2025 12:37 p.m.
A
Nahle defiende aumento a su salario y exhibe tabulador de Duarte

VERACRUZ, Ver. (EL UNIVERSAL).- La gobernadora Rocío Nahle García (Morena) defendió el aumento a su salario a partir del 2026 y exhibió un tabulador salarial del 2016, cuando gobernada el priista Javier Duarte de Ochoa.

"Nuevamente han soltado el nado sincronizado varios medios con un tema sobre el salario de la gobernadora de Veracruz propuesto para el 2026. Hace "10 AÑOS" era casi el mismo para el titular ejecutivo. ¡¡Son tan obvios!!", acusó.

En el anteproyecto de presupuesto del 2026 se prevé que la mandataria pase de ganar 67 mil 800 mensuales a un salario de 84 mil 750; y sus Secretarios de Despacho pasarían de 64 mil 531 pesos a 80 mil 663 pesos mensuales. Y los subsecretarios de 55 mil 185 pesos a 68 mil 981 pesos mensuales.

En un mensaje en sus redes sociales, subió un tabulador del año 2016, donde el gobernador en turno (Duarte de Ochoa) ganaba un salario de 74 mil pesos y los secretarios de Despacho un total de 60 mil pesos.

"Mi encomienda es seguir trabajando por el bien de los veracruzanos y veracruzanas, tal como lo prometí hace casi un año", remachó.

Cabe recordar que, desde la llegada de Morena al poder, determinaron bajar los salarios del gobernador y de toda la estructura de primer nivel, bajo el argumento que eran pagos excesivos y debía imperar la austeridad.

El entonces gobernador morenista, Cuitláhuac García Jiménez, percibió un salario que osciló entre los 60 mil y los 64 mil 217.02 pesos mensuales, cantidad del último año de su ejercicio gubernamental en el 2024.

Tras el escándalo mediático por el posible aumento de su salario, la gobernadora fue cuestionada hace un par de días y aseguró que desconocía dicho incremento y que incluso no estaba en el presupuesto.

"Pues fíjate que yo ni sabía, yo ni sabía; no, yo no sabía que iba a haber aumento salarial. Se presenta... ni siquiera está en el presupuesto", dijo.

