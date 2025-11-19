Nayarit se consolida como destino turístico con nuevas inversiones

TEPIC, Nay., noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena) aseguró que a Nayarit llegan nuevas inversiones, lo que confirma la confianza del sector empresarial en el estado, por su entorno de estabilidad, seguridad pública y crecimiento sostenido.

Cuando puso en servicio el hotel Siari Riviera Nayarit a Ritz-Carlton Reserve, el mandatario nayarita afirmó que la entidad se afianza como uno de los polos más dinámicos para la inversión turística en el país, como queda demostrado con este nuevo y complejo hotel que es de más exclusivos en México y un nuevo símbolo del reconocimiento internacional que ha ganado Nayarit.

Navarro Quintero expresó que el estado vive una etapa trascendental, marcada por la cooperación entre ciudadanía, gobierno e iniciativa privada para impulsar proyectos que promueven empleo, bienestar social y desarrollo regional.

En la inauguración se explicó que el complejo Siari Riviera Nayarit, a Ritz-Carlton Reserve, fue edificado bajo una visión de respeto al entorno natural y a las tradiciones locales, cuenta con 91 habitaciones, 34 residencias, cuatro restaurantes de categoría internacional y una de las playas más destacadas del país y se integra, desde el primer día, como una oferta única en la Riviera Nayarit.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, Jaime Fasja, propietario y director general de Thor Urbana Capital, reconoció el avance sin precedentes del estado en materia de infraestructura y conectividad, elementos que —mencionó— han sido decisivos para que inversiones de alto nivel sigan apostando por la entidad.

"Nayarit está presente como un referente en la hotelería mundial. Creemos que este es uno de los hoteles más importantes y aparte es punta de lanza en lo que vendrá. Seguiremos invirtiendo en un lugar que se hace realidad, debido al esfuerzo del gobernador en infraestructura carretera, aeroportuaria que propicia que el estado se conecte y estimule la llegada de mucho más inversiones", especificó.

En el evento se detalló que Nayarit impulsa un ambiente de certeza para la inversión y se ha colocado entre los primeros sitios a nivel nacional en captación de capital turístico privado, promoviendo un crecimiento económico sostenido y generando miles de empleos tanto directos como indirectos.

Asimismo, la conectividad se ha convertido en uno de los pilares centrales del auge turístico. La modernización de carreteras, la ampliación de instalaciones aeroportuarias y la apertura de nuevos accesos a zonas costeras han incrementado la competitividad estatal y ampliado su capacidad para recibir a visitantes e inversionistas nacionales y extranjeros, consolidando al estado como un destino más conectado que nunca.

Nayarit es hoy un referente internacional tras su incorporación a ONU Turismo, derivado del impulso al desarrollo turístico encabezado por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Este avance ha permitido que la entidad tenga un papel protagónico en el escenario global, se mencionó.

Y se dijo que fue incorporado a la Junta Directiva Mundial de Miembros Afiliados de ONU Turismo para el periodo 2026–2029 y obtuvo la distinción "Supportive Partner Destination" durante la 26ª Asamblea General realizada en Riad, Arabia Saudita.

Estas dos distinciones posicionan a Nayarit como uno de los destinos líderes en turismo sostenible, inclusivo e innovador a nivel global, otorgándole representación en la formulación de políticas internacionales del sector.

Con estos logros, Nayarit consolida su posición como el nuevo referente turístico de México ante el mundo, impulsando un modelo de crecimiento que integra bienestar social, sustentabilidad y proyectos de alto impacto, precisó.