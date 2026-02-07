Niega Claudia protección al crimen

Morelia, Mich.- Tras la detención del alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ni Morena ni otro partido político puede ser "paraguas" para delinquir o para corromperse.

"Además, este alcalde pues es de Morena, ningún partido político y menos Morena puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse, eso debe quedar muy claro en el país", declaró Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera.

Comentó que personalmente recibió denuncias del actuar de Rivera Navarro, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación.

"Hasta personalmente recibí denuncias de empresarios de la zona, de ciudadanos, ciudadanas que se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal", añadió la titular del Ejecutivo federal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Recalcó que corresponde al Poder Judicial determinar la responsabilidad penal en el caso de Rivera Navarro o cualquier otra persona "en todo caso el juez determina la culpabilidad".

Subrayó que este tipo de acciones forman parte del compromiso gubernamental con la legalidad. "Cuando hablamos de cero impunidad, pues es eso. La ley es una norma social indispensable".