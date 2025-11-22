Nieve y bajas temperaturas: impacto del Frente Frío 16 en México
El Frente Frío número 16 y la tormenta invernal afectan México con descenso de temperaturas y posibles nevadas.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 22 (EL UNIVERSAL).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la entrada del Frente Frío número 16, junto con la primera tormenta invernal de la temporada, estarán provocando un considerable descenso de temperaturas en algunas regiones del país este sábado.
Dichas condiciones podrían provocar temperaturas de menos 10 grados centígrados, además de la posible caída de nieve o aguanieve en diversos estados del noroeste de la República mexicana.
El SMN detalló que ambos fenómenos recorrerán el noroeste del territorio nacional y avanzarán gradualmente hacia el norte del país, afectando principalmente a:
Baja California
Baja California Sur
Chihuahua
Durango
Sinaloa
Sonora
Coahuila
Nuevo León
Tamaulipas
De acuerdo con la información proporcionada, dichos estados podrían presentar un descenso notable de temperaturas, vientos fuertes a muy fuertes, chubascos y lluvias intensas, con posibilidad de nieve y/o aguanieve en zonas serranas.
¿Cuándo terminará el Frente Frío número 16?
De lo que se ha confirmado hasta ahora, el Frente Frío número 16 recorrerá el norte de la República por lo menos hasta el próximo lunes, afectando parcialmente a los estados en esta zona de la siguiente manera:
Sábado
La primera tormenta invernal de la temporada y el frente frío número 16 recorrerán el noroeste y gradualmente el norte de la República Mexicana, ocasionando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, vientos muy fuertes y descenso de la temperatura en ambas regiones, además de caída de nieve y/o aguanieve en las sierras de Baja California y Sonora.
Domingo
La tormenta invernal se desplazará gradualmente hacia el centro de Estados Unidos, dejando de afectar al país. Sin embargo, el frente frío 16 recorrerá el norte, desplazándose gradualmente al noreste del país.
En interacción con una vaguada polar, ambos fenómenos ocasionarán chubascos y vientos fuertes en las zonas mencionadas anteriormente, así como rachas de viento en Chihuahua y Durango; además de viento con rachas y posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila; descenso de las temperaturas y la posible caída de nieve y/o aguanieve durante la madrugada en el norte de Sonora.
Lunes 24
El frente frío 16 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del país, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias aisladas y viento con rachas de 40 a 60 km/h en dicha región.
