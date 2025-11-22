Tiroteo deja siete heridos tras encendido del árbol navideño en Chicago

NUEVA YORK, EU.- Al menos siete personas resultaron heridas este sábado tras un tiroteo ocurrido cerca del Teatro de Chicago, en pleno centro de la ciudad, según informó el Departamento de Policía de Chicago.

Los agentes patrullaban la zona cuando advirtieron la presencia de un grupo numeroso de personas en la acera de State Street. Minutos después, escucharon disparos y observaron cómo la multitud comenzaba a huir.

"Los oficiales respondieron inmediatamente al área y descubrieron que siete personas habían sufrido heridas de bala", detalló la policía en un comunicado. Todas las víctimas fueron atendidas por el Departamento de Bomberos de Chicago y trasladadas a hospitales de la zona. El episodio tuvo lugar durante la madrugada con una gran concentración de público, ya que la ciudad había celebrado poco antes la ceremonia oficial de encendido del árbol de Navidad, según informó la filial local de "ABC News" y "WLS".

Aunque las autoridades no revelaron la identidad de las víctimas, confirmaron que seis de ellas se encuentran en buenas condiciones y que la séptima también fue clasificada en condición estable. Las circunstancias del tiroteo siguen bajo investigación.

