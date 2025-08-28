logo pulso
"No estás solo": priistas muestran apoyo a "Alito" en Reforma

Esto, luego de su reciente trifulca con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña

Por El Universal

Agosto 28, 2025 12:40 p.m.
A
Foto: Webcams

Foto: Webcams

Militantes del PRI en apoyo a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del partido tricolor, se concentraron en las inmediaciones de la Glorieta de la Diana, en Paseo de la Reforma, esto luego de su reciente trifulca con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.
Entre banderines del PRI, lonas y la consigna de "Alito no estás solo" en apoyo al priista, mientras esperaban su llegada, y la de otros líderes, para movilizarse hacia el Senado.
El pasado 27 de agosto, durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, el priista y el morenista tuvieron una riña que terminó en golpes.
Los senadores señalaron que ambos comenzaron el pleito verbal, no obstante, Moreno Cárdenas y Fernández Noroña culparon uno al otro de haber dado el primer golpe físico; sin embargo, en un video compartido en cámara lenta se puede ver que Moreno Cárdenas jala del brazo a Noroña mientras esté intentar zafarse, lo que culminó en el enfrentamiento a golpes.

