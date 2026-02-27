No ha quedado clara la detención de "El Mayo", reitera Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

reiteró que hasta ahora no ha quedado claro qué ocurrió en torno a la

, realizada en julio de 2024, y señaló que a partir de ese hecho se registró unen el estado de Sinaloa.Durante en su, la mandataria indicó que "nunca quedó claro qué fue lo que pasó" con laa Estados Unidos de uno de los, situación que —dijo— coincidió con el repunte en los índices delictivos en la entidad.Sheinbaum Pardo subrayó que, frente a este escenario, laesy mantener unapara atender las causas de la violencia y"Lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo,. Ese es nuestro trabajo. Ypara atender las causas y", expresó.La titular del Ejecutivo federal sostuvo que, aunque se han registrado, estos se atienden de manera coordinada entre los distintosAseguró además que losunay que poco a poco se avanza en la recuperación, incluso en el ámbito económico.Como ejemplo, mencionó la realización del Carnaval en el puerto de Mazatlán, el cual consideró una muestra de la reactivación y la confianza en la entidad. "Pueden tener la certeza que vamos a", concluyó.