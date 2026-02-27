No ha quedado clara la detención de "El Mayo", reitera Sheinbaum
Tras la detención de El Mayo, Sinaloa registró un incremento en los índices de violencia.

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- La presidentaClaudia Sheinbaum reiteró que hasta ahora no ha quedado claro qué ocurrió en torno a la detención de Ismael "El Mayo" Zambada
, realizada en julio de 2024, y señaló que a partir de ese hecho se registró un incremento en la violencia en el estado de Sinaloa.
Durante en su conferencia matutina, la mandataria indicó que "nunca quedó claro qué fue lo que pasó" con la captura y traslado a Estados Unidos de uno de los líderes del crimen organizado, situación que —dijo— coincidió con el repunte en los índices delictivos en la entidad.
Sheinbaum Pardo subrayó que, frente a este escenario, la responsabilidad de su gobierno es proteger a la población y mantener una estrategia integral para atender las causas de la violencia y disminuir la impunidad.
"Lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo, proteger a la población. Ese es nuestro trabajo. Y trabajar con estrategia para atender las causas y disminuir la impunidad", expresó.
La titular del Ejecutivo federal sostuvo que, aunque se han registrado episodios dolorosos, estos se atienden de manera coordinada entre los distintos órdenes de gobierno.
Aseguró además que los indicadores muestran una tendencia gradual a la baja y que poco a poco se avanza en la recuperación, incluso en el ámbito económico.
Como ejemplo, mencionó la realización del Carnaval en el puerto de Mazatlán, el cual consideró una muestra de la reactivación y la confianza en la entidad. "Pueden tener la certeza que vamos a proteger a Sinaloa", concluyó.
