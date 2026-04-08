No habrá suspensión de clases el 30 de abril, aclara SEP

CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).- El 30 de abril, fecha en la que se conmemora el

en México, genera anualmente una

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entre padres de familia y tutores sobre la continuidad de las actividades escolares.De acuerdo con elemitido por la), este jueves 30 de abril de 2026 está marcado como un día depara todos los niveles de educación básica (preescolar, primaria y secundaria). A diferencia de los días de asueto oficial, esta festividad no implica ladocentes ni administrativas.Lasobre la asistencia el 30 de abril suele derivarse de su cercanía con eldel mes de mayo. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y el calendario de la, el viernes 1 de mayo () es una fecha de suspensión obligatoria de labores.Es fundamental destacar que, aunque el 30 de abril sí hay clases, el calendario oficial contempla otras fechas de descanso cercanas que sí afectan la jornada escolar. Según los registros de la dependencia, además del 1 de mayo, los estudiantes disfrutarán de unael martes 5 de mayo (en conmemoración de la) y el viernes 15 de mayo (con motivo del).Estas fechas están plenamente integradas en elcomoAnte la falta de una suspensión oficial, las autoridades educativas recomiendan a los padres mantenerse encon la dirección de cada plantel. Según el portal de análisis pedagógico, cada escuela posee cierta autonomía para organizar sus festejos internos, lo que puede derivar en cambios de horario (salidas anticipadas) o requerimientos específicos (como el uso de ropa casual en lugar del uniforme escolar)."El objetivo es celebrar a la niñez sin descuidar la responsabilidad institucional de la asistencia", refiere el marco normativo de la. Por tanto, se exhorta a la comunidad educativa a cumplir con la jornada del 30 de abril, entendiendo que se trata de unde reflexión y convivencia, pero no de asueto nacional. De esta manera, el sistema educativo mexicano asegura el cumplimiento de losestipulados para el presente ciclo escolar 2025-2026.