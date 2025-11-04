No hay acuerdo aún para reabrir la frontera por el gusano barrenador: Sheinbaum

Tras su reunión en Palacio Nacional con la secretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que aún no se llega a un acuerdo para la reapertura de la frontera cerrada por la detección del gusano barrenador.

Durante su conferencia mañanera de este martes, Sheinbaum aseguró que Rollins se fue "muy convencida" del trabajo que México realiza para contener la plaga, aunque sin fijar fecha para la reanudación del comercio ganadero.

"Todavía no hay fecha, pero ella se fue con el convencimiento de que estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para evitar que el gusano barrenador llegue a nuestra frontera norte", señaló la presidenta.

Sheinbaum destacó que Estados Unidos reconoce también los impactos económicos de mantener cerrada la frontera y que ambos gobiernos mantienen la disposición de resolver el problema "lo más pronto posible".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Indicó que la fábrica de la mosca estéril, fundamental para frenar la propagación del parásito, ya registra un avance del 30% y estará lista a mediados del próximo año.

"Queremos que haya indicadores técnicos claros, que digan si se abre o no la frontera, y evitar que vuelva a pasar lo de Veracruz: que se abre y tres días después se cierra por un caso aislado", subrayó Sheinbaum.

Te puede interesar: Huasteca potosina, aún en lucha por levantarse