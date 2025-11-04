Huasteca potosina, aún en lucha por levantarse

A la orilla del río Amajac, en el municipio de Tamazunchale, entre bases de camas, carriolas y puertas enterradas bajo el lodo, yace la evidencia del desastre que azotó a la Huasteca Potosina. Han pasado alrededor de tres semanas desde las inundaciones, pero los habitantes que vivieron esta tragedia lo recuerdan como si fuera ayer.

María Cruz Cabrera, que vive a metros del río, recuerda entre lágrimas la noche en que el agua lo cambió todo. “Creció en la noche y ya como a las 2 de la tarde bajó, bajó un buen y lavamos el piso, todo y ya como a las 11 de la noche, 11:30, me habló la vecinita de aquí al lado y estábamos dormidos acá y me dice: ‘Párate, salte de ahí porque está subiendo el agua rápido, ya no nos dio tiempo de sacar las cosas de mi hermana y otras cosas que teníamos aquí. A las 3 de la mañana cuando tronaron los postes, sí se oyó muy feo y ahí están los postes, no los han venido a quitar. Pues todo, hasta la casa de mi hermana, estaba a la altura del tambo, todo eso, pues mire ahí quedaron los muebles, el sillón de mi hermana ya no sirve”.

Las hermanas Cabrera, originarias de Tamazunchale, vivían del comercio de ropa y tamales y ahora, sobreviven con apoyos del gobierno y la ciudadanía, aunque éstos no son suficientes para levantarse.

Lo que prometía ser una buena temporada para su emprendimiento de venta de tamales por el Día de Muertos, se convirtió en pérdida y frustración: el equipo necesario para trabajar quedó destruido. Hoy, improvisan su hogar y equipo de trabajo, por ejemplo, el refrigerador que perdieron en las inundaciones, ahora es una hielera.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí