No hay que hacer sombra a la Presidenta: AMLO

Ciudad de México.- A través de un video, el expresidente Andrés Manuel López Obrador volvió a la escena pública para anunciar la publicación de su nuevo libro Grandeza donde afirmó que dejó la política activa porque "no es insustituible, ni jefe máximo, ni el poder detrás del trono".

A más de un año de retirarse de la vida pública y regresar a su quinta La Chingada en Palenque, Chiapas, López Obrador llamó a la unidad y afirmó que no hay que hacerle sombra a la Presidenta y aseguró que ella es quien conduce al país. Es la mejor presidenta del mundo.

A través de sus redes sociales, López Obrador expresó en un video su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y señaló que sólo regresaría de su retiro en caso de que este en riesgo la democracia, si se intentara vulnerar o si la Titular del Ejecutivo enfrentara una amenaza grave como un golpe de Estado.

"Por eso decidí ya retirarme, no sentirme insustituible. Porque ese es el otro problema, actuar como cacique, caudillo, jefe máximo, poder tras el trono. No, no no.

"Decía yo: saldría para defender la democracia, saldría también para defenderla a ella (la presidenta Claudia Sheinbaum) si hay intentos de golpe de Estado, si la acosan (...) entonces sí. Pero eso no creo que pase".