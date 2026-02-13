"No llegamos todas", advierte Kenia López

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que en México persiste una deuda en materia de seguridad y salud con las mujeres, al señalar que "lamentablemente no llegamos todas".

En entrevista con medios locales durante una gira por Durango, sostuvo que, aunque se habla de que es "tiempo de mujeres", la realidad muestra que muchas siguen enfrentando violencia, desapariciones y falta de atención médica.

"México vive una crisis de inseguridad y las mujeres no están exentas de verse envueltas en situaciones de violencia y desapariciones forzadas. Hoy no han llegado las madres buscadoras, ellas que con sus propias manos buscan a sus hijos y debemos visibilizarlas", expresó.

La legisladora también señaló que hay mujeres que continúan esperando en hospitales por resultados médicos, tratamientos oncológicos o medicamentos. "No han llegado las mujeres que esperan en un hospital por un resultado, una quimioterapia o una medicina. Lamentablemente, muchas no han llegado y tenemos que trabajar para que lleguen", añadió.

López Rabadán recordó que a lo largo de su trayectoria política ha impulsado iniciativas para equilibrar oportunidades para las mujeres; sin embargo, reconoció que persiste una realidad marcada por la inseguridad y rezagos en el sistema de salud.

En ese contexto, planteó la necesidad de revisar la estrategia de seguridad al considerar que los resultados no han sido suficientes y llamó a corregir el rumbo desde los tres poderes de la Unión. Subrayó que se requiere mayor coordinación entre Federación, estados y municipios.

Indicó que desde el Congreso se han aprobado reformas, como aquellas para combatir la extorsión, pero reconoció que aún existen pendientes en materia de seguridad pública.

Finalmente, aseguró que el brote de sarampión es una muestra de las deficiencias en el sistema sanitario y urgió a garantizar la adquisición de vacunas para proteger a la población.