RECIBE CÁLIDA BIENVENIDA

RECIBE CÁLIDA BIENVENIDA

Vinculan a proceso a excolaborador de Cuauhtémoc Blanco

El extesorero de Cuautla habría desviado 12 millones del predial; juez dicta prisión preventiva

Por El Universal

Febrero 13, 2026 08:49 a.m.
CUERNAVACA, Mor.- La Fiscalía Anticorrupción obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Dionicio Emanuel Álvarez, colaborador de Cuauhtémoc Blanco, por los delitos de peculado agravado y ejercicio abusivo de funciones, cometidos cuando fungió como tesorero del Ayuntamiento de Cuautla.

Álvarez fue detenido hace ocho días luego de permanecer 11 meses prófugo de la justicia.

El procesado también fue director del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco y, conforme con versiones de la Fiscalía Anticorrupción, también existe una carpeta de investigación por el delito de fraude ya que vendió un lote del Lago de Tequesquitengo por dos ocasiones.

Durante la audiencia por el delito de peculado agravado, el juez de control evaluó los datos de prueba y determinó vincular a proceso al exfuncionario y ordenó prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Asimismo, estableció cuatro meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía aportó que el peculado lo cometió Dionicio a principios del 2025, cuando el exfuncionario se desempeñaba como tesorero del Ayuntamiento de Cuautla en la actual administración municipal, en donde se presume que desvió 12 millones de pesos de la recaudación del impuesto predial. Actualmente permanece internado en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Morelos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cuautla, informó sobre la presentación, en tiempo y forma, de una denuncia formal contra el extesorero por su probable responsabilidad en los delitos de peculado, peculado agravado y ejercicio abusivo de funciones.

La presidencia municipal informó que, de acuerdo con la revisión administrativa y financiera realizada por las áreas correspondientes del ayuntamiento, se integraron los elementos necesarios para proceder legalmente, con el objetivo de salvaguardar el patrimonio municipal y garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos.

