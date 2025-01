“No permitimos que se asocie a país con narco”

Ciudad de México.- Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que designa a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, la mandataria Claudia Sheinbaum consideró que esta definición “no ayuda”, y declaró que no permitirá que a México se le asocie con el narcotráfico. También descartó que Carlos Slim sea investigado, luego de que el magnate Elon Musk compartiera en su red social X información que refiere, sin pruebas, vínculos del mexicano con el narcotráfico.

En su conferencia en Palacio Nacional, la Presidenta comentó que el decreto de Trump establece un periodo de análisis, en caso de que se defina a una organización como terrorista.

“Nosotros consideramos que no ayuda, sino lo que ayuda es la colaboración y la coordinación conjunta, y nosotros tenemos una estrategia integral (...) ¿Qué es lo que ha manifestado públicamente el presidente Trump?, que no quiere que llegue fentanilo a Estados Unidos. Nosotros no sólo no queremos que llegue fentanilo a EU, sino no queremos que llegue a ningún lado”.

Al insistir en la coordinación y colaboración, mencionó que “las decisiones unilaterales no ayudan”. Refirió que su gobierno ya realiza un análisis jurídico de qué implicaciones tendría para diversas organizaciones que no están vinculadas y que pudieran, con esta decisión, generar un problema económico.

Sheinbaum declaró que su gobierno no va a permitir que se asocie a México con el tema del narcotráfico. En X, Musk compartió dichos de la cuenta @WallStreetMav, en la que se mencionó que Slim es un multimillonario mexicano con supuestas relaciones con el narcotráfico.

En medio de la tensión en la relación con Estados Unidos, fuentes federales de México negaron la noticia de que se haya rechazado un vuelo estadounidense con deportados como lo reportó la NBC News.

La NBC News citó a dos funcionarios de defensa estadounidenses, los cuales dijeron que dos aviones C-17 de la Fuerza Aérea con destino a Guatemala, con unas 80 personas a bordo cada uno, sacaron a deportados de Estados Unidos el jueves por la noche. Además, afirmaron que el tercer vuelo, programado para México, nunca despegó.