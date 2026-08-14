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Nueva Corte pide 6 mmdp en 2027

Sería un incremento de 12.7% en su presupuesto

Por El Universal

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
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Nueva Corte pide 6 mmdp en 2027
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      Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entregó al Órgano de Administración Judicial (OAJ) su anteproyecto de egresos para 2027, en el que plantea un presupuesto de más de 6 mil mdp.

      Dicha suma representa un incremento de 12.7 % en términos reales, considerando el impacto de la inflación, con respecto a los más de cuatro mil mdp que la Cámara de Diputados autorizó al máximo tribunal para este año.

      La Corte aseguró que ocho de cada diez pesos solicitados para 2027 serán destinados a cubrir sueldos y prestaciones previstas en la ley y en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes al tiempo que, aseguró, se cumple con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Federal de Austeridad Republicana.

      Ante el incremento planteado para 2027, el máximo tribunal del país recordó que durante los ejercicios fiscales 2025 y 2026, enfrentó reducciones relevantes respecto de los recursos originalmente solicitados.

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      Señaló que, en 2025, la reducción fue de 12 %, equivalente a 714.4 millones de pesos; mientras que en 2026 fue de 11.2 %, por 661 millones de pesos.

      Por ello, aseveró , entre las principales medidas adoptadas durante 2026 destacan la eliminación de diversas prestaciones y apoyos para ministros y mandos superiores, entre ellas, la eliminación de gastos de teléfonos móviles y la reducción de gastos de gasolina, así como la cancelación del ajuste salarial para todo el personal; la reducción de 83 plazas en áreas administrativas, equivalente a 10 % de la plantilla de dichas áreas; y la cancelación de recursos destinados a becas al personal.

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