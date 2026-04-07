Ofrecen en redes sueros vitaminados; médicos acusan farsa

CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- En meses recientes se han registrado diversos

y complicaciones graves de salud, presuntamente relacionadas con la aplicación intravenosa de "

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" en una clínica privada de Hermosillo, Sonora.Los casos involucran aque, después de recibir estos, presentaron unen su estado físico.Lareportó que 10se vieron afectadas tras la aplicación de estos sueros en una clínica de la colonia Jesús García, en la entidad; de ellas, seis murieron. En tanto, autoridades sanitarias y judiciales indagan una posiblecomo origen del brote.Por medio de, diversas cuentas ofrecen la "", la cual combate la depresión, el estrés y hasta la fatiga.Asimismo, indican que la terapia es a domicilio e incluye una "", así comosi son dosen el mismo domicilio.En diciembre de 2024, elacusó que el tratamiento era una "", pues "no hay razón alguna para someterse a lo que es esencialmente un"."Laes excelente para lasque realmente lo necesitan, pero cuando se tratan de sueros a la carta, les sugiero andarse con(son caros, invasivos y no útiles desde el punto de vista científico)", aseveró.Por su parte, el infectólogo y "zar" de la Influenza Alejandro Macías calificó de "" los. "Es un absoluto despropósito. Las vitaminas no sirven para eso [...] Los hacen frecuentemente en sueros que tienen vitamina B, vitamina C, algunos electrolitos o cosas como magnesio, pero son realmenteque pueden tener".