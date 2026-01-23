Omar García Harfuch combate extorsión telefónica con éxito

CIUDAD DE MÉXICO, enero 23 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que como parte de la estrategia federal para combatir la extorsión y el fraude telefónico, más del 90 por ciento de las llamadas fraudulentas han sido canceladas, gracias a los mecanismos de denuncia y coordinación con las empresas de telefonía.

Durante la conferencia matutina en Veracruz, el funcionario explicó que la atención ciudadana a través del número 089 ha permitido identificar y desactivar de manera oportuna números utilizados para actividades ilícitas, mientras que el resto de los casos ha derivado en la apertura de carpetas de investigación que ya han generado detenciones.

"Más del 90 por ciento de las llamadas fraudulentas, gracias a la atención que se da con el 089, han logrado cancelarse. El resto ha generado carpetas de investigación que han derivado en detenciones", señaló García Harfuch.

El secretario detalló que, en coordinación con las compañías telefónicas, se han cancelado números extorsivos y chips utilizados para cometer delitos, información que será precisada en cifras específicas.

Añadió que las acciones no se limitan al bloqueo de líneas telefónicas, sino que también incluyen el retiro de infraestructura de telecomunicaciones instalada en zonas estratégicas para la comisión de delitos.

"No solo se han cancelado números telefónicos; se han quitado antenas completas que daban servicio a ciertos penales, donde se concentraba la salida de llamadas, como en el caso de Altamira, Tamaulipas", explicó.

Sheinbaum defiende registro telefónico

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que el registro nacional de líneas telefónicas tiene un objetivo distinto y estrictamente acotado, enfocado en garantizar que cada número esté asociado a una persona, sin que ello implique la creación de una base de datos controlada por el gobierno.

La mandataria precisó que el registro es administrado por las empresas de telefonía y que el Estado solo puede acceder a dicha información cuando un número es sujeto a una investigación por delitos como extorsión o fraude, y siempre bajo los procedimientos legales correspondientes.

"El registro lo mantienen las empresas de telefonía, no es un registro que tenga el gobierno. El gobierno solo puede acceder a esa información cuando un número es sujeto de investigación por la comisión de un delito", subrayó.

Sheinbaum explicó que, a diferencia del esquema anterior —en el que solo las líneas con plan estaban registradas—, ahora también deberán estar identificados los chips de prepago, con el fin de reducir el uso de teléfonos móviles para la comisión de ilícitos y fortalecer la seguridad.

"El objetivo es que haya más seguridad y que se use menos el teléfono para la comisión del delito", afirmó.

"Va poco a poco" el registro de líneas telefónicas, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

Finalmente, la presidenta reconoció que, de manera paralela, se mantiene un seguimiento a páginas y perfiles en redes sociales vinculados con fraudes, como parte de las acciones integrales para combatir este tipo de delitos en el entorno digital.

EL UNIVERSAL publicó este viernes que la presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), Norma Solano Rodríguez, destacó que a la plataforma que utilizan las compañías telefónicas para validar la identidad en el registro de líneas celulares sele hicieron cambios para blindarla y tiene un nivel de seguridad similar al de los bancos.

Explicó que la plataforma permite identificar si el documento es falso, por lo que no se pueden usar PDF, fotocopias o inteligencia artificial.