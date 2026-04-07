Omar García Harfuch: fenómeno de mercadotecnia política en México

Ciudad de México, 6 abr (EFE).- El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, rebautizado como Batman, se convirtió en una de las figuras más populares de la política del país y, por extensión, en una de las más demandadas en los puestos callejeros, donde abundan productos personalizados con su rostro como toallas, mantas o almohadas.

Imágenes del funcionario en traje o sonriendo e, incluso, fotomontajes sin camiseta y en ropa interior se encuentran en puestos ambulantes en varias ciudades mexicanas, en un fenómeno de mercadotecnia política que ya se vivió anteriormente en el país con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Ahora los productos estrella son los del jefe de la estrategia de seguridad del país, con una aprobación del 84,4% entre la ciudadanía un mes después del operativo que acabó con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según una encuesta de la empresa Territorial de marzo.

En un recorrido por el Centro Histórico de la capital mexicana, EFE pudo constatar este lunes la venta de artículos con la imagen estampada de Omar García Harfuch, de 44 años, como toallas o mantas.

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Vanesa, de Novedades Kabdahy, explica que estos productos personalizados están teniendo éxito porque "la gente lo ve (a Harfuch) como un superhéroe", sobre todo el público femenino de entre 40 a 50 años.

Su empresa fabrica distintas mantas del político y está diseñando almohadas personalizadas en las que lo representa como el superhéroe Batman, apodo con el que se conoce a Harfuch en redes sociales.

"Empezamos (a vender) desde que pasó lo de El Mencho (...) La verdad es que se está vendiendo muy bien. Aparte de que está guapo, ahora sí que se ha vuelto muy popular. Entonces siento que es por eso", cuenta a EFE Estefany, dependienta de la misma tienda.

Además, destaca que los encargos de productos del secretario de Seguridad van "al alza" y que son de los más demandados junto a los de otras personalidades, como el grupo surcoreano de k-pop BTS, en medio de las voces que lo señalan como el candidato favorito del oficialismo para las elecciones de 2030.

El fervor comercial que provoca el político va más allá de la venta de toallas o mantas, algunos establecimientos están empezando a vender pan dulce con el rostro del funcionario denominados 'Harfuchas'.

Un "fenómeno orgánico" de la política mexicana

Este éxito de ventas y la creciente popularidad de la figura de García Harfuch es para la consultora en imagen pública Liliana López, un "fenómeno orgánico" de la política mexicana que atribuye a su atractivo físico, su papel estratégico en seguridad y la narrativa colectiva que lo rodea, lo que le confiere un aura "muy potente".

Esa combinación, explica a EFE, resulta especialmente atractiva porque "nos encanta sentirnos seguras, buscamos figuras que nos brinden seguridad".

En su opinión, también contribuye a su popularidad su "bajo perfil" y episodios de su vida como el atentado en su contra en 2020, del que salió ileso, circunstancias que -añade- fortalecen una narrativa de héroe.

"Está en una posición de poder, se puede defender, nos defiende y además es atractivo. Es como el cómic que todos vemos, por eso le dicen el Batman, ¿no? El Batman de hoy", indica.

Esta fascinación la enmarca en un contexto en el que la sociedad busca a líderes a los que seguir, como es el caso de Harfuch, un personaje "como nosotros" y "muy carismático". EFE