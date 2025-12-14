Omar García Harfuch informa avances del caso El Limones

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 14 (EL UNIVERSAL).- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó los detalles sobre el caso de "El Limones", jefe de plaza y operador financiero de una célula delictiva relacionada con extorsiones a comerciantes y ganaderos de la zona.

En conferencia del gabinete de Seguridad, este 14 de mayo, el titular de la SSPC mencionó que en seguimiento a las investigaciones, la UIF bloqueó cuentas a personas de su círculo cercano y de empresas con diferentes giros.

Al ser cuestionado sobre si se está investigando la relación del diputado Pedro Haces con "El Limones", líder del grupo delictivo "Los Cabrera" y la CATEM, García Harfuch declaró que la investigación inicial empezó por denuncias específicas por extorsión "que no están vinculadas a ningún sindicato, es una extorsión directa, desde cobrarle a empresarios y agricultores".

Explicó que hay varios delitos que se investigan, pero ninguno relacionado con un sindicato o algún vínculo político, salvo su relación con "Los Cabrera".

"Lo tenemos vinculado es con una célula criminal que opera en Durango, Coahuila, apodada Los Cabrera. Este sujeto ha mencionado que tiene un vínculo y que trabaja directamente para un líder delincuencial de esta organización", detalló el titular de la SSPC.

García Harfuch enfatizó que de momento no existe relación entre Pedro Haces y "El Limones".