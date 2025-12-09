Omar García Harfuch revela motivo de coche bomba en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 9 (EL UNIVERSAL).- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que la explosión de un coche en Coahuayana, Michoacán, que dejó un saldo de cinco muertos y 12 heridos es por una pugna entre dos líderes de células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos, grupos que operan en esa zona.

En el informe mensual del gabinete de Seguridad que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario detalló que estos grupos criminales buscan control territorial.

"La afrenta es, como en la mayoría de las rivalidades delincuenciales. Cuando hay una rivalidad de delincuencia organizada, lo que se busca es control territorial, ampliar sus actividades en extorsión, narcomenudeo, trasiego de droga, tráfico de armas. Principalmente, en este caso, es el control territorial. En efecto, como usted lo menciona, son células afines a Cartel Jalisco, Cartel de Tepalcatepec y Carteles Unidos", declaró.

"Esta es una pugna entre un grupo afín al Cártel Jalisco y a otro grupo que son Carteles Unidos, una pugna de dos personas, líderes que están en la zona, muy específicos, fue una pugna entre ellos", explicó.

