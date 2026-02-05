Operación Enjambre: Cae alcalde de Tequila por extorsión y corrupción

Diego Rivera Navarro, Alcalde de Tequila, Jalisco, fue detenido hoy por fuerzas federales junto a otros tres servidores públicos de la localidad por extorsión y corrupción. Esto se logró gracias a la Operación Enjambre implementada por el Gobierno de México.

La captura del Presidente Municipal, identificado por las autoridades como Diego "N", fue dada a conocer por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de una publicación en redes sociales, donde señaló que la acción se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción, ejes impulsados por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En su publicación, García Harfuch informó que la detención se dio tras una serie de denuncias ciudadanas. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR), de la propia SSPC y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

"También fueron detenidos tres servidores públicos más del Ayuntamiento: el director de Seguridad Pública, el director de Catastro y Predial, y el director de Obras Públicas", agregó.

¿Por qué se detuvo al Alcalde de Tequila?

En información complementaria, la SSPC explicó que Diego Rivera Navarro es "investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras" de Jalisco. Además, se le vincula a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades dijeron tener conocimiento de que el funcionario sería el presunto responsable de liderar una "red de corrupción gestada desde el Ayuntamiento", mediante la cual se extorsionaba a empresarios y comerciantes de Tequila. También se llevaba a cabo el desvío de recursos públicos.

"En mayo de 2025 fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado por la presentación del grupo musical 'Los Alegres del Barranco', evento en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ´El Mencho´, líder del CJNG", añadió la SSPC.

El concierto citado por la Secretaría ocurrió el pasado 29 de marzo, en el Auditorio Telmex, recinto de la Universidad de Guadalajara (UDG). A raíz de ello, la Fiscalía de Jalisco abrió una investigación en contra del grupo musical, además de que se sancionó económicamente al recinto.

Diego Rivera Navarro acumula varias denuncias

La figura del Alcalde de Tequila se ha visto envuelta en múltiples controversias, las cuales incluyen señalamientos por acoso y violencia política de género.

En diciembre de 2025 se dio a conocer que la Fiscalía de Jalisco inició una investigación en contra de Rivera Navarro luego de que una activista y dos regidoras de la localidad presentaran denuncias por sufrir hostigamiento por parte del funcionario, llegando incluso a recibir amenazas de muerte.

Otra denuncia contra el Edil corrió por cuenta del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tras una remodelación que se hizo al Museo Nacional del Tequila, misma que no contó con los permisos necesarios.

"Nosotros tenemos como conocimiento de que sí hay algunas denuncias", declaró en diciembre el Secretario General de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, quien indicó que, además de los casos de las regidoras, también existen "algunas otras denuncias por parte de particulares, empresarios que lo han hecho y que no son nuevas".

Nadie está por encima de la Ley: Morena Jalisco

Después de que se confirmara la aprehensión del Alcalde como parte de la Operación Enjambre, quien pertenece a las filas de Morena, el Comité Ejecutivo Estatal del partido guinda aseguró que "nadie está por encima de la Ley".

"Morena es un movimiento que cree y defiende el Estado de Derecho. En este y en cualquier caso, nuestra posición es clara y consistente: nadie está por encima de la Ley", destacó a través de un comunicado.

La dirigencia estatal del movimiento también expresó su confianza en que "las autoridades competentes realizarán su trabajo conforme a los procedimientos legales establecidos, garantizando en todo momento el debido proceso".

"La persona investigada tiene derecho a la defensa y a hacer uso de los recursos legales que la Ley le otorga para exponer lo que a su derecho convenga", apuntó.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer la captura del Alcalde de Tequila, Jalisco. Foto: Gobierno de Tequila

El Comité Ejecutivo de Jalisco sostuvo que siempre será respetuoso de las instituciones y de las investigaciones que lleven a cabo las autoridades. "Será la justicia, y sólo la justicia, la que determine responsabilidades, las cuales deberán asumirse conforme a la Ley, sin privilegios ni excepciones", recalcó.

"La legalidad, la justicia y la transparencia son principios irrenunciables de nuestro movimiento", se lee al final del posicionamiento compartido en redes sociales.