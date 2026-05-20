Operativo contra "huachicol del agua"

CIUDAD VICTORIA, Tamps.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, puso en marcha el operativo de vigilancia, cuidado y protección de la cuenca hidrológica del río Guayalejo-Tamesí.

El evento fue encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien destacó que este hecho sin precedentes consolida a Tamaulipas como pionero y ejemplo de lo que se está haciendo a nivel nacional.

Al dar el banderazo de salida a 14 vehículos que realizarán recorridos terrestres de monitoreo y supervisión técnica, orientados a detectar extracciones irregulares, obstrucciones o afectaciones al flujo hidrológico, el gobernador del Estado acompañado por el secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, destacó que la suma de esfuerzos entre federación y estado permitirá hacer valer la nueva Ley General de Aguas y Tamaulipas contribuirá dando cumplimiento a los lineamientos que marcó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Es un momento muy importante que nos consolida y nos fortalece en las disposiciones federales de lo que debemos ver ahora en la nueva Ley de Aguas y que Tamaulipas, como siempre, sea pionero y ejemplo".

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