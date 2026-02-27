logo pulso
Operativo contra Mencho deja 3 muertos y 25 heridos en Jalisco

La Secretaría de Defensa informó que 12 delincuentes murieron y se detuvieron a más de 70 en Jalisco.

Por El Universal

Febrero 27, 2026 02:22 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- Derivado a la operación para

capturar
a Nemesio Oseguera Cervantes

"El Mencho", el pasado domingo 22 de febrero, Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), informó que tres elementos de seguridad perdieron la vida así como 25 de la Guardia Nacional (GN).
"Después en todo el estado de Jalisco se llevaron a cabo ataques cobardes porque fueron contra el personal de la Guardia Nacional que estaba transitando en carreteras. La operación fue exitosa, es donde fallece el Mencho, 12 delincuentes más fallecen también y se detienen a dos. Y en el resto de los eventos que se presentaron donde falleció nuestro personal de Guardia Nacional, ahí fallecen 34 delincuentes y se detiene alrededor de 70 más", explicó.
Durante la conferencia matutina de este viernes 27 de febrero desde Mazatlán, Sinaloa, explicó que siguen hospitalizados 25 elementos de primer y segundo nivel, uno de ellos se encuentra en estado grave.
Respecto a los conductores que fueron despojados de sus tracto-camiones por grupos de delincuencia organizada y que ahora están reportados como desaparecidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la Secretaría de Gobernación (Segob) está en contacto con los familiares de tres casos.
"En el caso del pequeñito que resultó con quemaduras, está en contacto con la familia. En el caso del lamentable fallecimiento de la mujer, también se está en contacto con la familia y hay un caso reportado de un chofer, lo estamos buscando junto con todas las instituciones de seguridad", refirió la mandataria.

