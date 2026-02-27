Operativo contra Mencho deja 3 muertos y 25 heridos en Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- Derivado a la operación para

"El Mencho", el pasado domingo 22 de febrero,, titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), informó que tres elementos de seguridad perdieron la vida así como 25 de la(GN)."Después en todo el estado de Jalisco se llevaron a caboporque fueron contra el personal de laque estaba transitando en carreteras. La operación fue exitosa, es donde fallece el Mencho, 12 delincuentes más fallecen también y se detienen a dos. Y en el resto de los eventos que se presentaron donde falleció nuestro personal de, ahí fallecen 34 delincuentes y se detiene alrededor de 70 más", explicó.Durante lade este viernes 27 de febrero desde, Sinaloa, explicó que siguen hospitalizados 25 elementos de primer y segundo nivel, uno de ellos se encuentra enRespecto a los conductores que fueron despojados de sus tracto-camiones por grupos de delincuencia organizada y que ahora están reportados como desaparecidos, la presidentaindicó que la(Segob) está en contacto con losde tres casos."En el caso del pequeñito que resultó con, está en contacto con la familia. En el caso del lamentablede la mujer, también se está en contacto con la familia y hay un caso reportado de un chofer, lo estamos buscando junto con todas las", refirió la mandataria.