Organizan vigilia por el mexicano abatido por ICE

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HOUSTON.- La familia del mexicano que fue abatido por un agente federal de inmigración en Houston realizará una vigilia pública el jueves por la noche, en respuesta a la oleada de apoyo que han recibido en medio de las renovadas críticas a las prácticas de la agencia.

La ceremonia en honor a Lorenzo Salgado Araujo, quien fue abatido el martes por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) mientras se dirigía a su lugar de trabajo, se produce en momentos en que la agresiva ofensiva migratoria del presidente Donald Trump está una vez más bajo el microscopio.

Los encuentros con el ICE han resultado en al menos 10 muertes desde que inició el segundo mandato de Trump el año pasado, incluidos dos decesos en los días posteriores al fallecimiento de Salgado Araujo.

"Mi familia quisiera expresar nuestro más sincero agradecimiento por el increíble apoyo que hemos recibido", publicó el hijo de Salgado Araujo, Ronaldo.

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Salgado Araujo, de 52 años, no tenía antecedentes penales y había vivido en Estados Unidos desde hace 35 años.

Después del tiroteo, tres hombres que viajaban con Salgado Araujo en la misma camioneta cuando fue baleado han refutado enérgicamente la versión del gobierno.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés), aseguró que Salgado Araujo embistió un vehículo del ICE y que un agente disparó su arma en defensa propia. El gobernador de Texas y firme partidario de la ofensiva migratoria de Trump, el republicano Greg Abbott, afirmó el miércoles que la investigación del incidente quedará en manos de la principal unidad policial del estado.