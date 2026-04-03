Óscar Tamez combina fe y deporte en carrera 7 templos 2026

CIUDAD VICTORIA, Tamps., abril 3 (EL UNIVERSAL).- El

fue de intensa actividad para el obispo de la Diócesis de Victoria, Óscar Efraín Tamez Villarreal, debido a las

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como el Viacrucis Viviente, y ladel Silencio; además de que muy temprano se puso tenis y short para encabezar la Carrera de los, en un recorrido de aproximadamente 12 kilómetros.Con puntualidad extraordinariasalieron a trote a las, desde laA paso veloz se observó al contingente dirigirse a la. En su mayoría portaban camisetas en color morado, algunas personas iban en bicicleta y otras llevaron a sus mascotas.El líder religioso tiene trayectoria de aproximadamentede "runer", incluso ha participado en maratones, incluyendo el virtual de Boston. Y ya es la quinta ocasión que recorre trotando losen Ciudad Victoria.En entrevista,manifestó estar contento porque participaron muchoen esta tradicional actividad."Estoy muy impresionado por la respuesta, creo que bendito Dios cada día vamos creciendo en la familia de runers, que va haciendo suya esta experiencia, de compartir y de complementar la experiencia de la fe también con un poco de actividad deportiva", expresó.Agradeció a todos los que participaron en la-¿Como pastor de la Diócesis de Victoria, ¿cómo le ofrece este"Primero mi, es una manera personal de ir reflexionando los misterios de estos días. Muchas veces uno tiene la tentación como sacerdote o como Obispo de pasártela en puras actividades, celebrar, y celebrar, y ahí agotar; pero también tiene uno la oportunidad, como ahorita en la mañana, la, una oportunidad de reflexionar para uno mismo y eso es lo que aprovecho", respondió.Las iglesias católicas que se incluyeron en el recorrido fueron en el siguiente orden: Las parroquias, San José, y San Juan de los Lagos, además de la capilla San Martin de Porres, la Basílica de Nuestra Señora del Refugio, el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y lade Jesús, donde finalizaron.