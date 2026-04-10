Otro incendio en Refinería Olmeca

Villahermosa, Tabasco.- Un incendio se presentó la tarde de este jueves en la bodega de coque de la Refinería Olmecas de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.

De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas.

La situación generó alarma entre los trabajadores de la refinería y personas que viven cerca del complejo petrolero, quienes publicaron en rede sociales videos de las columnas de humo y fuego que se observaban a varios kilómetros.

La paraestatal confirmó la situación y dijo que "todos los cuerpos de emergencia de la zona" atendían el incendio.

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Minutos después, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el siniestro estaba bajo control y sin reporte de personas lesionadas.

"El director de Pemex y el gerente de la Refinería Olmeca me informan que el incendio se encuentra localizado exclusivamente en un área de almacenamiento de coque y está controlado", publicó.

Asimismo, precisó que en las labores participaron 150 elementos de Pemex con apoyo de Marina y Sedena.

Otras emergencias

El pasado 17 de marzo, Pemex reportó otro incendio ocurrido en la barda perimetral de la refinería, el cual dejó un saldo de cinco trabajadores fallecidos.

El siniestro se originó porque las lluvias provocaron el desborde y estancamiento de aguas aceitosas, las cuales se incendiaron en el exterior de la instalación petrolífera.

El 22 de marzo se dio a conocer un derrame de hidrocarburos detectado en las inmediaciones de Dos Bocas, por lo que se inició un operativo interinstitucional.

Asimismo, el 7 de abril circuló un video en el que se observa vapor en la refinería, sobre el cual Pemex dijo que era "liberación de vapor de agua durante las operaciones de la planta coquizadora" y aseguró que no representaba ningún riesgo.