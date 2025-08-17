Pakistán no restringirá expediciones de montañismo pese a recientes muertes

PESHAWAR, Pakistán (AP) — Pakistán no ha emitido advertencias ni restricciones para las expediciones de montañismo en el norte, indicó un funcionario el domingo, a pesar de las recientes muertes de escaladores.

Faizullah Faraq, portavoz del gobierno de Gilgit-Baltistán, la región norteña que alberga algunas de las montañas más altas del mundo, expresó que los escaladores eran muy conscientes del clima adverso y de todos los demás riesgos y desafíos.

"A pesar de eso, aceptan voluntariamente estos desafíos y vienen aquí para intentar estas cumbres", subrayó.

La escaladora china Guan Jing, de 37 años, fue la última persona en perecer en una de las montañas de Pakistán. Murió el martes pasado tras ser golpeada por rocas que caían en el K2, la segunda montaña más alta del mundo, conocida por sus traicioneras pendientes y condiciones climáticas extremas. Los equipos de rescate recuperaron su cuerpo el sábado.

Su cadáver aún se encontraba en la morgue del Hospital Militar Combinado en Skardu el domingo. Se ha establecido contacto con las autoridades chinas en Islamabad, y "ahora depende de ellos tomar más decisiones al respecto", manifestó Faraq.

La muerte de Jing ocurrió varias semanas después que la montañista alemana y medallista de oro olímpica Laura Dahlmeier muriera cuando intentaba escalar el Pico Laila en la cordillera del Karakórum.

Los cuerpos de los escaladores extranjeros que mueren intentando alcanzar las cumbres en Pakistán suelen ser recuperados a petición de sus familias. Pero si la familia rechaza un rescate, los restos se dejan en el lugar donde el escalador murió.

Faraq dijo que las autoridades estaban tratando de proporcionar a los escaladores mejor infraestructura, instalaciones de rescate, seguridad y un ambiente amigable. Las expediciones de montañismo son la columna vertebral de la economía local, generando millones de dólares en ingresos directos.

Un gran número de personas trabaja en estas expediciones de mayo a septiembre, alimentando a sus familias durante todo el año con estas ganancias, añadió.

Cientos de escaladores intentan subir montañas en el norte de Pakistán cada año.

Los incidentes son comunes debido a las avalanchas y los cambios repentinos del clima. En agosto pasado, dos rusos pasaron seis días varados en un pico remoto antes de ser rescatados.

Gilgit-Baltistán, en Cachemira, ha sido azotada por lluvias monzónicas más intensas de lo normal este año, provocando inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.