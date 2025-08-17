logo pulso
Nacional

Claudia empodera a mujeres

Por El Universal

Agosto 17, 2025 03:00 a.m.
A
Claudia empodera a mujeres

Campeche, Cam.- Al encabezar la inauguración del Centro Libre para las Mujeres en Xpujil, Campeche, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la igualdad es un compromiso compartido, tanto para hombres como mujeres.

Al mismo tiempo destacó que estos centros son un espacio destinado a la atención integral, acompañamiento y empoderamiento de mujeres en situación vulnerable.

Los Centros Libre para las Mujeres son un espacio que otorga gratuitamente servicios de asesoría legal, sicológica, trabajo social y empoderamiento económico, con el objetivo de que las mujeres sean libres.

“Las mujeres tenemos derecho a tener una propiedad, sea que seamos mujeres campesinas, ejidatarias, pequeñas propietarias o mujeres que vivimos en una ciudad y tenemos derecho a tener una vivienda. Las mujeres tenemos derecho a vivir sin violencia. Las mujeres tenemos derecho a desarrollarnos y las mujeres tenemos derecho a ser libres”, destacó.

La Mandataria federal reiteró que su gobierno impulsa políticas para garantizar igualdad real, como la paridad salarial, el reconocimiento al trabajo del hogar y la ampliación de oportunidades educativas y laborales para mujeres en todo el país.

Como parte de las acciones para reivindicar el papel de las mujeres en la historia, resaltó la reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, que reconoce a las mujeres que han transformado nuestra patria.

