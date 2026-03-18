PAN acusa campaña encubierta de Morena en Plan B

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- La dirigencia nacional y senadores del

(PAN) señalaron que el llamado "

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" de labusca usar como pretexto lapara hacer campaña a favor de Morena, aunque no busque un cargo de popular y usando todo el aparato del poder."Lo que también les queremos decir es que están haciendo un, uno muy malo. Y no habremos de ser la principal voz que escuche la, pero ojalá en esta ocasión lo haga", dijo, presidente nacional del PAN."La están calculando muy mal. Y nosotros enlo dejamos claro: si quiere laestar en las boletas en 2027, adelante.ni se asusta, ni se angustia, ni se va a quejar al respecto. Al contrario, insistimos: están haciendo quizá elque hayan hecho antes", apuntó."¿Con base en qué lo decimos? Primero, con todopara la investidura de dama y dede la República. Pero con esese los decimos: llevadesde agosto", argumentó.Expuso que aun quedándose después de una, los números van a ser profundamente reveladores. La única referencia que tenemos es la de hace tres años, donde no fue a votar ni el 10%, y donde aquello fue un festival, un día de campaña, no una"En la elección constitucional de 2027 quieren poner a laen la boleta. Adelante. Van a verse los números de medio país —no panista— dejando claro que esta disque transformación ha sido más que un", dijo Romero.