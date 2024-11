PAN denuncia existencia de más "votos fantasmas" de morenistas

El diputado Federico Döring denunció que existen más "votos fantasmas" del morenista Pedro Haces y de otros diputados que tampoco estuvieron presentes en la sesión del pasado 23 de octubre, pero que sí apareció y se contabilizó su voto en el tablero electrónico del salón de sesiones.

"No es la única sesión. También tenemos información de que, en la sesión del 23 de octubre, hay tres o cuatro votos de legisladores que no estuvieron presentes -tal y como reconoce la lista asistencia- pero cuyos votos, misteriosamente, también se emitieron a favor, uno de esos votos coincide con el voto del diputado Pedro Haces que, en las dos, se ha señalado como que, supuestamente, emitió el voto a favor", dijo.

Por lo que pidió al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez, que le proporcione los videos de dichas votaciones y las que se realizaron en el Deportivo Magdalena Mixhuca cuando se aprobó la reforma judicial, para deslindar responsabilidades porque, incluso, "hay una posible responsabilidad penal".

"Nosotros hemos mandado sendos oficios a la Mesa pidiendo que se nos dé el vídeo que compruebe los rasgos fisonómicos de quienes emitieron sus votos en la Sala de Armas, y de quienes, ahora, se escudan en esta canallada y mentira de las intermitencias, para tratar de solapar el fraude que cometieron en el tablero", dijo.

-----Exigen despido del responsable

Detalló que solicitarán una auditoría a la tableta del diputado Pedro Haces, por un perito en informática reconocido ante la Fiscalía General de la República (FGR), "para poder esclarecer las mentiras detrás de esta patraña de haber querido engañar al pueblo de México con votos sin haber estado presente en, al menos, dos sesiones", dijo.

Finamente, exigió que se despida a los responsables del área de Informática de la Cámara de Diputados, por permitir que se emitieran los "votos fantasmas".

"Habría que correr a los responsables del área de informática, ahí es donde está el mayor pecado ¿Quién le cambió le configuración al iPad para que alguien que no es el diputado pueda abrirla y emitir el voto? Eso es lo que hay encontrar", refirió.