Análisis detallado de la victoria de Trump en Pensilvania

WASHINGTON (AP) — Si no hubo una marejada roja en el campo de batalla más importante del país, al menos hubo un oleaje rojo.

Donald Trump recuperó Pensilvania mejorando sus márgenes en todo el estado, reduciendo la victoria del presidente demócrata Joe Biden en Filadelfia en 2020, ampliando su propio dominio en las zonas rurales del estado y —en el momento en que The Associated Press anunció la contienda a las 2:24 de la madrugada, hora del este— volcando condados suburbanos clave a la columna del Partido Republicano.

Trump lideraba el estado por unos 175.000 votos en el momento en que AP anunció el resultado de la contienda. Incluso si la vicepresidenta Kamala Harris superara en 20 puntos a Trump en los votos pendientes -que incluían papeletas de condados que estaba perdiendo-, seguiría sin poder recortar la brecha.

La victoria de Trump se hizo patente en todo el estado. En los populosos suburbios de Filadelfia, en el condado de Bucks, y en el vecino condado de Northampton, Trump iba en cabeza, dos lugares considerados de referencia que Biden ganó hace cuatro años. A Trump le fue varios puntos mejor en los populosos suburbios de Chester y Delaware, en Filadelfia. Ganaba en Erie, en la esquina noroeste del estado, que Biden ganó por un estrecho margen hace cuatro años.

Incluso en el bastión demócrata de Filadelfia, Trump obtenía 3 puntos porcentuales más que hace cuatro años.

CANDIDATOS: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Chase Oliver (Libertarian) vs. Jill Stein (Green).

GANADOR: Trump

HORA DE CIERRE DE LAS URNAS: 8 de la noche, hora del este.

SOBRE LA CONTIENDA:

El premio más disputado este año, Pensilvania, vio docenas de visitas de Harris y Trump, más que cualquier otro estado.

El estado fue donde Trump sobrevivió un intento de asesinato en Butler durante el verano. Trump ha aparecido en mítines y eventos por todo el estado y se puso un delantal en un McDonald´s en el suburbio de Filadelfia en un esfuerzo por conectar con los votantes.

Harris apareció en el lugar donde George Washington cruzó el río Delaware durante la Guerra de la Independencia para destacar el respaldo que ha recibido de algunos republicanos desilusionados por Trump. En los últimos días de la contienda, celebró un mitin en Filadelfia, una de las principales fuentes de apoyo demócrata.

Trump ganó el estado por un solo punto en 2016, mientras que Biden lo derrotó por 1 punto en 2020.

Pensilvania tuvo que lidiar con una opción de voto anticipado relativamente nueva, que permitía a los votantes solicitar votos por correo que podían emitirse antes del día de las elecciones.

A diferencia de la votación anticipada en otros estados que tienen centros de votación, los condados de Pensilvania vieron filas de personas que buscaban obtener boletas por correo anticipadas en parte después de que Trump y el multimillonario Elon Musk alentaran a los republicanos a aceptar la votación por correo. En 2020, Trump dijo sin fundamento que las boletas por correo estaban plagadas de fraude.

POR QUÉ LA AP ANUNCIÓ EL GANADOR: En la tradicionalmente demócrata Filadelfia, Trump obtuvo mejores resultados que Biden hace cuatro años y mejoró sus márgenes en condados suburbanos populosos clave. La contienda se dio por terminada cuando quedó claro que, aunque Harris ganara los votos pendientes por un margen más amplio del que tenía, no podría reducir la brecha.