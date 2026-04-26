PAN propone ampliar licencia de maternidad a un año en México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).- El

propuso reformar la Ley Federal del Trabajo para ampliar la licencia de maternidad con goce de sueldo, a cincuenta y dos semanas después del parto, de las cuales, seis podrán disfrutarse antes de la fecha de alumbramiento, con el propósito de fortalecer la protección de las madres trabajadoras y garantizar mejores condiciones de salud y cuidado durante el primer año de vida de las y los menores.

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La iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones del artículo 170 de dicho ordenamiento —que analizará y dictaminará la— establece que el descanso podrá ampliarse en caso de que la hija o hijo haya nacido con cualquier tipo de discapacidad o requiera atención médica hospitalaria.La propuesta, suscrita por diputadas y diputados integrantes de su, también estipula que, en caso de adopción de un infante, las madres trabajadoras podrán disfrutar de un descanso de cincuenta y dos semanas con goce de sueldo, posteriores al día en que lo reciban.Asimismo, señala que, concluido el periodo señalado de, la madre trabajadora tendrá derecho a unade hasta veintiséis semanas para el cuidado del menor,, conservando su derecho a reincorporarse al puesto que desempeñaba, siempre que no hayan transcurrido más de setenta y ocho semanas después de la fecha del parto.Con estas reformas, señala el documento, se busca armonizar las políticas laborales con las necesidades reales de las familias, fortalecer la protección de la maternidad, promover ely avanzar hacia condiciones más equitativas para las mujeres en el mercado laboral.Indica que el empleo remunerado en México se asocia con menores niveles de lactancia, lo que evidencia la necesidad de ajustar la política del trabajo. "El esquema vigente genera una tensión entre ela las doce semanas y las recomendaciones de salud para la lactancia exclusiva durante seis meses".Señala que la protección de la maternidad establecida en lafija un mínimo de seis semanas antes y seis después del parto, pero no limita la posibilidad de ampliar estos beneficios conforme a las necesidades sociales, sanitarias y económicas actuales.Esta ampliación, subraya, es una medida de, que garantice condiciones para el cuidado y la salud materno-infantil durante el primer año de vida, sin contravenir el piso constitucional".Además, refiere que elde lasugiere financiar esas prestaciones mediante esquemas de seguridad social, para que no recaigan en las y los empleadores y se reduzcan las prácticas de discriminación laboral hacia mujeres en edad reproductiva.México tiene una base institucional para financiar este tipo de beneficios a través del, cuyos recursos provienen de, pero la ampliación requeriráy financieros para asegurar su viabilidad.Argumenta que de las aproximadamente 24.3 millones de mujeres ocupadas en el país, 55.9 por ciento está en la informalidad, sin acceso a prestaciones de seguridad social y licencias de maternidad remuneradas.Precisa quede las mujeres sin empleo remunerado, brindan, y en el caso de las que trabajan fuera del hogar la proporción se reduce al, lo que refleja la dificultad de conciliar las exigencias laborales con las necesidades de cuidado durante los primeros meses de vida.