logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TECMUN

Fotogalería

TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

PAN rechaza Ley de Aduanas por corrupción de Morena

El Partido Acción Nacional votará en contra de la Ley de Aduanas debido a la corrupción en Morena.

Por El Universal

Octubre 07, 2025 04:35 p.m.
A
PAN rechaza Ley de Aduanas por corrupción de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado votará en contra de la iniciativa de Ley de Aduanas, porque "no se hace cargo del robo del siglo, no se hace cargo del huachicol fiscal, no se hace cargo de esos 177 mil millones de pesos que se robaron los integrantes de Morena y con los que se han enriquecido".

Aseveró el coordinador del PAN, Ricardo Anaya quien acusó que en la exposición de motivos ni siquiera se reconoce la existencia del problema y nosotros seguimos insistiendo.

"Morena tiene que aclarar dónde está todo ese dinero y quién se lo robó. Insistir en un solo barco, se estaban robando 350 millones de pesos y fueron decenas y decenas de barcos, pipas, ferrotanques los que entraron al país", expuso en entrevista.

Entonces, apuntó, vamos a votar en contra porque la ley no se hace cargo del problema central de corrupción que hoy hay en las aduanas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"¿Y saben por qué? Porque hay un pacto de impunidad, porque en Morena ya decidieron que sólo van a castigar a los de abajo, a mandos medios, pero no están dispuestos a sancionar a la gente de arriba de Morena, que es la que se quedó con el grueso de ese dinero", agregó.

Anaya dijo que en su discurso en el Zócalo, la presidenta Claudia Sheinbaum, no hizo una sola mención al robo del siglo. "No hubo una sola mención al huachicol fiscal, y todavía, además, se atreven a echarle la culpa a la oposición, como si nosotros fuéramos responsables de un escándalo que ellos causaron robándose el dinero".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Huracán Priscilla amenaza Baja California Sur con categoría 3
Huracán Priscilla amenaza Baja California Sur con categoría 3

Huracán Priscilla amenaza Baja California Sur con categoría 3

SLP

El Universal

El Consejo de Protección Civil se mantiene en alerta máxima ante la llegada del huracán Priscilla a BCS

PAN rechaza Ley de Aduanas por corrupción de Morena
PAN rechaza Ley de Aduanas por corrupción de Morena

PAN rechaza Ley de Aduanas por corrupción de Morena

SLP

El Universal

El Partido Acción Nacional votará en contra de la Ley de Aduanas debido a la corrupción en Morena.

Minuta de reforma a Ley de Amparo es por coordinación entre poderes
Minuta de reforma a Ley de Amparo es por coordinación entre poderes

Minuta de reforma a Ley de Amparo es por coordinación entre poderes

SLP

El Universal

Avances y beneficios de la reforma de la Ley de Amparo en el marco de la Cuarta Transformación

Claudia Sheinbaum se reúne con Michelle Bachelet en Palacio Nacional
Claudia Sheinbaum se reúne con Michelle Bachelet en Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum se reúne con Michelle Bachelet en Palacio Nacional

SLP

El Universal

La presidenta de México y la expresidenta de Chile se encuentran para discutir temas regionales