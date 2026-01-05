Para qué sirven los estudios de calidad de Profeco

CIUDAD DE MÉXICO, enero 5 (EL UNIVERSAL).- La vasta oferta que existe de múltiples productos, lejos de ser práctico, a veces termina por complicarlo todo. Y es que no solo hay distintas marcas, también hay grades variaciones de precio, origen, y hasta aporte nutrimental.

¿Qué son los estudios de calidad de Profeco?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es el organismo encargado de proteger los derechos de los consumidores en México. Es decir, según el Gobierno de México, es la entidad que se asegura de que las transacciones comerciales sean justas y seguras.

Sin embargo, su labor no se limita íntegramente al aspecto económico o el pago de bienes y servicios.

Cada mes, de la mano de la Revista del Consumidor, Profeco se encarga de informar a los consumidores no solo sobre el precio de determinados productos, también profundiza en temas de educación financiera y beneficios nutrimentales de algunos alimentos.

Los estudios de calidad de Profeco son una guía para hacer un consumo informado y responsable. Seleccionan algún producto y entonces lo analizan desde todos los ángulos posibles para que tú sepas qué estás comprando al hacer el super.

¿Quién decide qué productos se estudiarán?

La selección de los productos sometidos a estudios de calidad, según Profeco, es un proceso en conjunto de la Oficina del procurador, la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza, y la Dirección General de Difusión de la Profeco.

Pero no se trata de un proceso arbitrario, pues, de acuerdo con declaraciones de Profeco, además de tomar en cuenta la infraestructura y alcance del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, también "se realizan encuestas a través de redes sociales y espacios públicos para identificar los productos que serán propuestos en el comité".

Asimismo, se intenta mantenerse al tanto de productos nuevos en el mercado, o alguna "alerta" sobre productos que pudiesen suponer un riesgo potencial para la salud de los consumidores.

¿Cómo se llevan a cabo los estudios de calidad de Profeco?

Para determinar la calidad de un producto, por medio del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, Profeco sigue esto pasos:

Adquisición de muestras: el Laboratorio recibe un presupuesto de la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza. Después, se compran, con tres meses de anticipación, los productos en supermercados y mercados públicos, actuando como personas consumidoras.Una vez recolectadas las muestras, se les asigna un código de identificación para iniciar su análisis. Al mismo tiempo, se contacta a los fabricantes para informarles que su producto será sujeto de pruebas y se les convoca a una reunión para explicar el protocolo que se seguirá conforme a las Normas Oficiales Mexicanas.

Al concluir los estudios, se les informa cuáles parámetros cumplieron y cuáles no.

Con los resultados, se elabora una tabla de integración de los productos analizados y se envía a la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza, que tiene la facultad de iniciar un proceso legal si se considera que los fabricantes han incumplido con una o varias normas.

Finalmente, se comparte la información a través de la Revista del Consumidor.